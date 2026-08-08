Marcela Ugalde recibe una visita muy especial en el hospital y confirma que sigue internada

La querida actriz Marcela Ugalde confirmó que continúa internada al presumir la reconfortante visita que recibió este viernes en el hospital.

Ugalde cumplirá este domingo 9 de agosto un mes desde que tuvo que correr de nuevo a urgencias por complicaciones en la cirugía que le hicieron días antes por una caída.

Marcela Ugalde sufrió una quebradura en el hueso calcáneo del pie izquierdo que obligó a una intervención quirúrgica que, después, se complicó por una infección. (Captura/La Nación)

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La visita que la hizo feliz

“Las visitas reconfortan”, escribió Ugalde este viernes con una fotografía donde se le ve con buen ánimo desde la camilla del hospital al lado de dos personas muy especiales.

“Gracias a mi hermano y a mi cuñadita”, agregó la artista a la foto, en la que aparecen los dos familiares que la llegaron a darle cariño y esperanza.

Marcela Ugalde recibió esta especial visita en el hospital. (Instagram/Instagram)

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El giro que dio la vida de Marcela Ugalde

La vida de Marcela cambió de un momento a otro luego de que la noche del 23 de junio sufriera una caída al bajarse de un carro, según dijo, en Moravia.

Ugalde denunció que, debido a las malas condiciones de los caños y aceras del cantón, al descender del carro su pie izquierdo se desestabilizó, sufriendo una caída que acabó con quebraduras en el hueso calcáneo del pie izquierdo.

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A Marce la debieron operar, pocos días después le dieron la salida, pero el 9 de julio tuvo que correr de nuevo a emergencias porque la herida se le infectó.

Marcela Ugalde mostró hace unos días esta fotografía de su pie en medio de la recuperación. (Instagram/Instagram)

Desde entonces, la artista está internada y con todos sus proyectos profesionales detenidos.