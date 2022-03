Marcela Ugalde se mandó a modelar para demostrar que es una mujer real

Marcela Ugalde destacó por su sonrisa y algunos gestos a la hora de modelar. (Jose Cordero)

La actriz Marcela Ugalde y un montón de mujerones ticas demostraron que la mujer perfecta no existe, pero sí la real y esa es más completa e inspira.

La exparticipante de “Dancing with the stars” y “Tu cara me suena”, fue parte de la pasarela del lanzamiento de la nueva colección de la marca Pretty Woman llamada “Mujeres como tú nos inspiran”, en la cual deja claro que una dama no necesariamente debe ser 90, 60, 90 para comerse al mundo y destacar.

Marce, quien el año anterior estuvo un poco mal de salud, debido a cargas emocionales bastante rudas que tuvo que soportar por la pandemia, contó que disfrutó al máximo la oportunidad de poder mostrarse como es realmente.

En la pasarela de Pretty Woman se vieron mujeres de todos los tipos. (Jose Cordero)

Como Marce sabe que no es modelo, se dedicó a sonreír, a bromear y a gozar el momento.

“Ya lo había hecho una vez, pero hace años y yo no me dedico a esto. Me contactaron y me dijeron que iban a hacer una pasarela con esta línea, con modelos pero también con personas que se dedican a otros campos del medio y lo disfruté mucho.

“Me fui por lo que soy yo, generalmente soy muy espontánea, vacilé con Xiomara (Ramírez, cantante) y las señoras me recibieron muy bonito y eso me llena el corazón porque significa que a través de mi trabajo he tocado corazones”, aseguró.

Actualmente, Marce está mucho mejor de salud, lo que le permite trabajar y hacer lo que tanto le apasiona.

“A raíz de la pandemia y de llevar un montón de situaciones en las que tenía que ser muy fuerte, me cansé de ser fuerte y hubo un momento en que el cuerpo pasó factura y tuve que hacer una pausa.

“Después de que estuve enferma, volví a hacer teatro y televisión y esto para mí es vida. Sigo bajo tratamiento médico, pero estoy muy bien, estoy con la obra Suegras bárbaras, en teatro El Triciclo y nos está yendo superbién, la gente ya quería volver al teatro y eso me tiene supercontenta, también porque entre abril y mayo arrancamos con la segunda temporada de La Ofi, donde hago a Esperancita, así que estamos muy bien, gracias a Dios”, señaló, agregando que si la vuelven a invitar a modelar no tendría dudas, pues fue una experiencia hermosa.

En El Éxito Betancur buscaron puras mujeres reales. (Jose Cordero)

De todo.

Además de Marce, en la pasarela se lucieron caras conocidas y otras no tanto, como la exmiss Costa Rica Verónica González, la Mrs Universe Costa Rica 2016, Johanna García, las modelos Brenda Muñoz y Camila Tobón y una señora afiliada del catálogo El Éxito Yessenia Gabuardi y Yessenia Campos, colaboradora de esa empresa.

Andrea Bouza, gerente comercial de El Éxito Betancur, dijo que luego de dos años de ausencia en este tipo de eventos, regresaron con un cambio en el mensaje que quieren transmitir con sus estilos.

“Queremos promover estándares reales, en pasarelas anteriores se veían top models, era lo que se acostumbraba, pero esa no es la realidad, entonces para la marca es importante ver a esa modelo única en belleza, sin importar edad, las preferencias, los gustos o las tallas y que ellas se sientan cómodas con lo que usan”, afirmó.