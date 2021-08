Marcela Ugalde superó sus dolores y el susto de la sentencia

Marcela contó que aún no ha dejado de tomar analgésicos para el dolor. Foto: Graciela Solís Marcela contó que aún no ha dejado de tomar analgésicos para el dolor. Foto: Graciela Solís (GRACIELA SOLIS)

La semana anterior la actriz Marcela Ugalde estaba que no aguantaba la presión de saber que estuvo a punto de irse de la competencia de baile de Dancing with the stars; sin embargo, en ésta séptima gala dice ser otra.

Primero, porque está menos adolorida que en las galas anteriores, luego de lesionarse por practicar tantas cargadas y segundo, porque ya siente menos nervios ante una sentencia, dado que ya le ha tocado dos veces estar en esa posición.

Marcela bailó junto con Javier Acuña la canción de la película de "La bella y la bestia" y al finalizar su presentación dijo sentirse muy feliz con el resultado, pues por primera vez, el juez Alex Costa le dio un 10.

La actriz dijo haber disfrutado montones esta gala por ser de películas animadas. Foto: Graciela Solís La actriz dijo haber disfrutado montones esta gala por ser de películas animadas. Foto: Graciela Solís (GRACIELA SOLIS)

"Yo particularmente soy muy emocional y para este tipo de galas de sentencia hay que ser demasiado fuerte, emocionalmente hablando, he tenido dos sentencias seguidas y a veces te debilita y a mí me enseñaron que hay que seguir luchando y soy una mujer de fe y sé que en esto yo no estoy sola", mencionó la actriz del programa La Pensión.

Al finalizar el programa anunciaron que por haber sido una noche especial no habría eliminados.