Marcelo Castro despide así al perrhijo que por años hizo feliz a él y a su pareja Johnny López

La partida de Nacho, el querido perrhijo del periodista Marcelo Castro y su pareja, Johnny López, sigue conmoviendo a quienes han seguido de cerca el amor que ambos siempre demostraron por sus mascotas.

Luego de que López confirmara la triste noticia en sus redes sociales, ahora fue Marcelo Castro quien abrió su corazón con un mensaje cargado de amor, gratitud y esperanza para despedir al fiel compañero que los acompañó durante tantos años.

Johnny López y Marcelo Castro se enfrentan a uno de los momentos más duros como pareja con la muerte de Nacho. (Instagram/Instagram)

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Una despedida llena de amor

Marcelo recurrió a sus redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras a Nacho, recordándolo como un compañero que cumplió una misión muy especial en sus vidas.

“La muerte, la hermana muerte como decía el patrón de los animalitos, San Francisco, es esa que llega silenciosa, como ladrón en la noche, y nos separa de esos seres que amamos. No es capricho ni castigo, es el ritmo normal de la vida. Allí va Nacho, rumbo a un paraíso, a descansar después de cumplir una misión hermosa en la tierra. Buena suerte hermano perruno y gracias por tanto amor, por tantas alegrías que nos diste”, expresó Castro.

El comunicador también aprovechó el mensaje para recordar a otras mascotas que han formado parte de su vida y que, según expresó, siempre ocuparán un lugar especial en su corazón.

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“Saludos y abrazos a mis queridos Avatar, Pandora, Chela, y otros fieles compañeros que hemos tenido. Nacho, te amamos”, refirió don Marcelo.

Marcelo Castro publicó esta fotografía de Nacho en su mensaje de despedida. (Instagram/Instagram)

Una pérdida que golpeó a la familia

La muerte de Nacho fue confirmada horas antes por Johnny López, quien también compartió un emotivo mensaje para despedirse de quien describió como su “alma gemela”, dejando en evidencia el enorme vacío que dejó su partida.

La pareja nunca ocultó el profundo cariño que sentía por sus mascotas, las cuales constantemente aparecían en publicaciones familiares y ocupaban un lugar muy especial dentro de su hogar.

Marcelo Castro escribió este mensaje este jueves por la noche al despedir a su perrhijo. (Instagram/Instagram)

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Nota del periodista: Artículo redactado con la ayuda de la Inteligencia Artificial. El contenido fue revisado y nutrido por quien firma y un editor.