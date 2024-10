Marcelo Castro habla sobre el “gemelo” perdido que le encontramos en La Teja

En las redes sociales de La Teja se pusieron creativos con el "gemelo" de Marcelo Castro. Captura

Marcelo Castro habló sobre el “gemelo” perdido que le encontramos en La Teja este martes 22 de octubre, en una de nuestras publicaciones.

Ese día dimos a conocer la inspiradora historia de un vecino de Tilarán, en Guanacaste, quien tiene 68 años y día a día va al colegio porque su mayor deseo es graduarse e ir a la universidad. Al ver sus fotos, nuestras redes sociales se inundaron de comentarios sobre el gran parecido que tiene el señor con el destacado periodista.

“Admirables cada uno de ellos”, “Marcelo Castro es un ejemplo para muchos”, “Por todos lados busqué el nombre de Marcelo Castro”, “Marcelo Castro y Mario Valverde Castro se parecen un montón”, fueron parte de los comentarios en la publicación.

Después de la lluvia de mensajes decidimos contactar al experiodista de Canal 7, quien muy amablemente nos dijo que no es la primera vez que le sale un “gemelo”, que hasta le han salido hermanos.

“Me han salido hermanos y hermanas, hasta papás que no son, de todo me ha salido, porque de pronto las personas me ven y dicen: ‘Yo conozco a su papá, vive en tal parte’, y lo que me toca es decirles que no, que mi papá ya falleció”, comentó.

Castro, de 64 años, detalló que, para él, el que le salgan “gemelos” es un detalle muy curioso.

Marcelo Castro nos contó que no es la primera vez que le sale un "gemelo".

LEA MÁS: Señor de 68 años va todos los días al colegio porque desea cumplir un sueño

“Siempre salen ‘hermanos’, pero así sucede en esta vida. Yo me lo tomé con humor, yo vi la foto del señor y sí, puede ser que tengamos algún parecido, no me extrañaría, pero en general es común que haya ciertos físicos parecidos, con otras personas en la vida”, detalló.

Castro nos contó un par de las anécdotas que ha tenido con esos “gemelos” y dice que en una de ellas quedó realmente impactado.

LEA MÁS: Marcelo Castro regresa a las noticias, hará reportajes especiales en Canal 1

“Una vez me dijeron que mi verdadera mamá estaba viva y que vivía por la zona de Orotina. Me habían dicho que ella me regaló cuando yo era un bebé y que después moría por conocerme, que quería estar tranquila de que había vuelto a reencontrarse con su hijo.

“La otra anécdota fue en Santa María de Dota, hace bastantes años, cuando fui a hacer un reportaje y una señora de la nada se quedó viéndome y se puso a llorar, afirmaba que yo era idéntico al hijo que ella había perdido”, comentó.

Mario Valverde Castro es un ejemplo a seguir pues a sus 68 años va al cole para cumplir su sueño de ir a la universidad. Cortesía

LEA MÁS: Johnny López y Marcelo Castro tienen desde hace unos días un vecino que los tiene enamorados

El experimentado periodista dijo que lo que hizo fue tranquilizar a la señora, hacerle saber que no era él y que le dolía su pérdida.

Siempre le pasa

En La Teja también contactamos a don Mario Valverde, quien comentó que estuvo muy pendiente de la publicación y que vio que lo estaban comparando con Marcelo Castro.

“La noticia ha sido un boom. No es la primera vez que me comparan con este gran periodista. Cuando yo vivía en Alajuela, una vez llegué a una carnicería y el que atiende me dijo: “¿Qué se le ofrece, don Marcelo?”, y cuando lo vi con una sonrisa de oreja a oreja, le dije que yo no era Marcelo Castro. La cosa fue que no me creyó y hasta terminé sacando la cédula”, recordó.

Mario Valverde Castro contó que no es la primera vez que lo confunden con Marcelo Castro. Cortesía

Este esforzado estudiante también comentó que en otra ocasión iba por un parque de la Ciudad de los Mangos y que dos señoras muy entusiasmadas lo saludaron, pero también les tuvo que decir que no era el comunicador.

LEA MÁS: Marcelo Castro y Johnny López le sacan el jugo al tiempo en pareja

“Encima yo soy de apellido Castro y hay una gran similitud”, detalló.

Valverde comentó que él opina que ambos se parecen porque ya pasaron los 60 años, además porque son de pelo negro natural y no tienen pancita.

“Veo que en lo que más nos parecemos es en los ojos, porque somos como chinillos, de hecho, a mí me dicen Chino en mi barrio”, detalló.

Este señor, de 68 años, dijo que le encantaría conocer al periodista, además que sería feliz dándole la mano y felicitándolo por su carrera como profesional.

“Le diría que lo respeto y lo admiro mucho, que desde siempre lo he considerado un gran profesional y que cualquiera puede sentirse orgulloso de parecerse a él”, comentó.

Por su parte, el periodista de Canal 1, le mandó a decir a don Mario que lo felicitaba por ser tan valiente y creer en él mismo al retomar sus estudios, porque eso es lo que necesitábamos los seres humanos, el saber que nunca es tarde para triunfar en la vida y tener el coraje de hacer los sueños una realidad.

Marcelo Castro le envió un mensaje a Mario Valverde Castro. Foto: Canal 1

“A las personas que ponen excusas para hacer cosas, les digo que estas están en la mente, de hecho son producto de miedos o inseguridades, pero todos podemos sacar adelante lo que nos proponemos, por ejemplo, yo no hacía ejercicio y después de pensionarme me he dedicado a hacerlo y lo disfruto mucho porque me da salud, pero las limitaciones sí se las pone uno”, concluyó el comunicador.