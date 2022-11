Marcelo Castro le hizo fiesta sorpresa a su pareja y el queque era toda una ternura

Johnny López y Marcelo Castro primero salieron juntos a celebrar el cumpleaños y al otro día fue el fiestón. Instagram

Johnny López, periodista de Más que noticias, estuvo de cumpleaños y su pareja, Marcelo Castro, junto con la ayuda de algunos familiares, le hizo una fiesta sorpresa en su casa.

En la pachanga estuvieron sus amigos más cercanos, los cuales terminaron bailando al ritmo de la comparsa y celebrando sus 33 vueltas al Sol.

Pero lo más bonito fue que el lugar fue adornado con fotos de la figura de canal 7 con su perro Nacho y hasta el queque era una especie de réplica de su golden.

Aunque la pareja tiene varios perros, Nachito es el más consentido por López, pues lo tienen hace más de tres años y es un chineado.

“Feliz por la vida que me ha tocado… con muchas alegrías y también muchas lecciones. Cada vez más consciente de lo verdaderamente esencial en esta vida y que los mejores regalos no se compran con dinero. Gracias a todos los que hoy me han alegrado el día con un mensaje o saludo. Dios les bendiga”, publicó Johnny para agradecer tantas felicitaciones.

El queque era la figura de su perro Nacho. Instagram

El próximo 7 de diciembre Marcelo cumplirá 64 años, habrá que esperar a ver si Johnny también le prepara una sorpresa similar.