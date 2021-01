Es una manifestación pacífica y libre. Uno no puede detener a la gente para que no llegue, nos hacíamos esa idea por la cantidad de gente que nos escribió. Siempre hubo respeto y nunca se salió de control, estuvimos cinco minutos en la plaza de Los Mangos y luego la gente se dispersó, no hubo que llamar a Fuerza Pública ni a Tránsito, no hubo choques ni heridos.