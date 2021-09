Marfil y Los Ajenos cantan “Welcome to Costa Rica” para celebrar el bicentenario

La pieza "Welcome to Costa Rica", que grabaron Marfil y Los Ajenos, se estrenó este lunes. Cortesía La pieza "Welcome to Costa Rica", que grabaron Marfil y Los Ajenos, se estrenó este lunes. Cortesía

La celebración de los 200 años de la independencia se acerca y qué mejor manera de festejar que con buena música y recordando nuestra historia.

Dos de los grupos con mayor transcendencia del país, como lo son Los Ajenos y Marfil, se unieron para serenatear a Costa Rica en su bicentenario.

“Welcome to Costa Rica” es la pieza que cantan en conjunto ambas bandas y que forma parte del montaje “Henrietta, el musical: una serenata a Costa Rica”, que será un homenaje al país más lindo del mundo, el cual se presentará en el Teatro Nacional a partir del 25 de setiembre y en el que participarán 25 actores y 12 músicos.

"Henrietta, el musical: una serenata a Costa Rica" tendrá varias funciones en el Teatro Nacional.

Natalia Rodríguez Mata, directora ejecutiva del Teatro Espressivo, explicó que Henrietta es un montaje escénico que incluye un recorrido visual por espacios donde se guarda mucho de nuestras historia, como el Museo Nacional, Museo de Arte Costarricense, Museo José Figueres Ferrer, Centro de Cine y Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer.

“También contempla el concurso de entrevistas ‘Artistas de la memoria’, que busca que los adolescentes recuperen la memoria histórica mediante el intercambio generacional con quienes recuerdan la Costa Rica de los años 40. Así como una gira nacional del espectáculo durante el 2022, la producción de una película que resultará de la grabación del show, la lectura colectiva del libro que inspira la obra y el trabajo con bandas nacionales”, comentó.

Las funciones de este gran espectáculo serán el sábado 25 (7 p.m.) y domingo 26 de setiembre (6 p.m.), así como el viernes 1º de octubre (7 p.m.), sábado 2 (11 a.m. y 7 p.m.), domingo 3 (11 a.m. y 6 p.m.), viernes 8 (7 p.m.), sábado 9 (11 a.m. y 7 p.m.) y domingo 10 de octubre (11 a.m. y 6 p.m.).



— El musical tiene un elenco de 25 actores y 12 músicos

No son los únicos

La música de este espectáculo fue compuesta por Bernardo Quesada, quien explicó que para la pieza “Welcome to Costa Rica” se eligió a Marfil y a Los Ajenos porque mueven dos generaciones distintas.

Él también escribió la letra de esta pieza, y todas las demás que sonarán en el musical, junto al músico Jaime Gamboa.

Y es que estos dos grupos no serán los únicos invitados a esta gran fiesta por los 200 años de vida independiente, pues también estarán Malpaís con la “Canción de la abolición”, Son De Tikizia que interpretará “Canción de la democracia”; Three of Us y Berg Ensemble con ”Grietas”, y Ana Roldán junto a Editus que cantarán “Canción del adiós”.

El espectáculo para celebrar el bicentenario estará cargado de historia y buena música.

Todas estas canciones se irán publicando en redes sociales previo al estreno del musical y se recopilarán en un EP titulado “Costa Rica le canta a Henrietta”. Además, contarán con su propio material audiovisual.

Las entradas para este espectáculo tienen un valor final de ¢35.000 en luneta, ¢37.000 en butaca, ¢24.000 en palco platea, ¢26.000 en palco, ¢15.000 en galería central y ¢10.000 en galería lateral. Se pueden conseguir en la página www.henriettaelmusical.com

