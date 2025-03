María Centeno cuenta la otra realidad de ser la tica con más seguidores en TikTok

María Centeno Ramírez, es la tica más seguida en TikTok, y habla de las críticas que recibe. (Cortesía /Cortesía)

María Centeno Ramírez es la costarricense con más seguidores en TikTok y, aunque hoy por hoy vive de su contenido en las redes sociales y ha podido darse sus lujos, no todo ha sido lindo y fácil al ser tan popular.

La desamparadeña, de 30 años, contó que lo más duro con lo que le ha tocado lidiar es con los comentarios que muchos le hacen por su orientación sexual o apariencia física, pero que tampoco es algo que hoy le quite el sueño.

A sus 17 años decidió hablar abiertamente con su familia de su orientación sexual, y la apoyaron mucho, por lo cual las ofensas o comentarios enfocados en su forma de vestir y demás ya no le afectan.

“A nivel de comentarios es muy difícil, es muy, muy difícil el poder lidiar con la gente. Yo recibo comentarios de todo tipo, muchos por mi imagen, tipos de comentarios como: ‘¿Es hombre o es mujer?’ o ‘¿Esta cosa qué es?’, o ese elle, lo detesto, yo soy parte de la comunidad, pero no me gusta, entonces ese elle y cosas así, para mí este tipo de comentarios son muy normales.

“Yo salí del clóset desde mis 17 años y ya he tenido que lidiar con eso, con ese señalamiento de la gente hasta el día de hoy. Yo sé lo que es perder a mis amigos, lo que es perder a mi familia por esto, digamos a parte de mi familia, porque gracias a Dios a mi familia directa nunca la perdí por mi orientación sexual, entonces a la fecha no es como que a mí me afecte directamente que la gente se meta con mi orientación sexual o busquen insultarme por ahí, porque para mí es un orgullo ser quien soy”, expresó.

María Centeno es la tica con más seguidores en Tiktok

También suelen criticarla mucho por su forma de hablar, porque pronuncia palabras de otros países, o le dicen: “Esa bañaza, esa payasa” por querer entretener o sacarle una sonrisa a sus seguidores.

Fingen ser amigos

Pero no solo contra eso ha tenido que batallar desde que empezó a ser seguida por millones de personas, sino también con sus propios colegas, quienes se han molestado porque, por ejemplo, no les da el contacto de alguna marca.

Según contó, han hecho hasta campañas de difamación en redes diciendo que compra seguidores, para buscar evitar que la contraten más marcas.

“Cuando uno no tiene ni para comer, no va a agarrar la plata que tenga para comprarse seguidores, entonces he topado con eso también. Ha sido un proceso muy duro, ha sido una bendición y en cierta parte una maldición, porque he tenido que lidiar con creadores y personas de este país, que han dicho: ‘Ella compra bots’, o directamente han dicho: ‘Yo le voy a pagar a quien sea para que le hackee las cuentas a ella y las pierda’”, dijo.

María Centeno trata de sacar de uno a dos videos diarios para tener a sus seguidores siempre entretenidos. (redes/Instagram)

A María la sigue gente no solo de Costa Rica sino de Colombia, México, Italia y hasta de España, además de muchos hispanos de Estados Unidos, por eso muchos influencers nacionales la buscan para hacer contenidos juntos; sin embargo, con el tiempo descubrió que no todos quieren unirse a ella con buenas intenciones.

“He topado con gente que digamos ha fingido ser mi amiga y le he ayudado hasta donde he podido, y luego es como: ‘Mirá, pásame la gente con la que trabajas para trabajar yo con ellos’, y no, es que ese es mi esfuerzo, me esforcé mucho, entonces se enojan”, reveló.

Sueños por cumplir

A pesar de todo esto, María dice está feliz de hacer videos cómicos desde el 2021, porque eso también le ha permitido cumplir muchos sueños.

En una primera entrevista que salió publicada este lunes, nos contó que ahora paga la casa donde vive con su pareja e hijo, todos los gastos de los tres y hasta se compró un carro en diciembre gracias a las ganancias que le dejan las redes sociales.

Sin embargo, aún le quedan algunos deseos por cumplir y uno de ellos tiene que ver con su abuela, “tita Sonia”, de 80 años, con quien vivió gran parte de su vida en Calle Fallas, de Desamparados.

María Centeno ha podido darse uno que otro lujito gracias a las ganancias que le dejan las redes sociales. (Cortesía /Cortesía)

Ella sueña con llevarla a conocer Turquía, pues siempre le ha dicho que es su país favorito.

Muy seguida en redes Cuenta con más de 12 millones de seguidores en TikTok, 600 mil más en Instagram, 1 millón en Facebook y 16 mil en YouTube.

Además, a nivel personal también anhela llegar a ser actriz para salir en una serie o película o también llegar a cantar profesionalmente.

Pero mientras todo eso llega, su mayor es seguir siendo feliz junto a su pareja e hijo, con los que lleva cinco años de haber formado una familia.