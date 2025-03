María Fernanda León confesó que este cantante costarricense “le mueve el piso”

María Fernanda León confirmó que está soltera, pero que hay alguien que le 'mueve el piso'. Fotografía: Instagram de María Fernanda León. (Instagram/Instagram)

María Fernanda León le huye a hablar en público de su vida personal, pero hizo una excepción en De boca en boca, programa donde dio a conocer que un cantante nacional le está “moviendo el piso” más que nunca.

Aunque primero dudó en hablar del asunto, luego se le soltó la lengua y hasta accedió a dar el nombre del artista, a quien conoció, musicalmente hablando, durante los tiempos de pandemia, hace cinco años.

Fer habló sobre eso en el programa de canal 7, porque contó que el domingo pasado coincidió con su “crush” en una pizzería a la que fue con sus amigos y, tanto le atrae el joven, que se pegó color solita.

“Les voy a decir una cosa, yo tengo un ‘crush’. ¡Ay, qué vergüenza! El domingo me pasó que andaba comiendo en una pizzería y hay un artista tico que me parece que hace música muy linda y me parece todo cosi”, inició contando.

El periodista Diego Piñar le preguntó por el nombre y la también cantante no se negó a revelarlo, algo que la apenó, pero quién quita que le traiga una sorpresa en unos días.

“Se llama Tato Quesada, porque la verdad es que soy una mujer valiente. Él se está dando a conocer, pero tiene una canción lindísimas que se llama ‘Tangolero’. Conocí su música durante la pandemia, la cosa es que lo veo el domingo en el restaurante y dije que no podía creer que fuera Tato.

“Él me estaba viendo a mí, y yo a él, pero no al propio, había una ventana que nos dividía y yo diciéndole a mis amigos: ‘Ese es Tato’, y él era como: ‘Esa muchacha me está viendo un poco raro’. Yo me levanté y no lo fui a saludar de la vergüenza”, agregó la hija del cantante Erick León.

Tato Quesada es un artista costarricense y, según María Fernanda León, el que le está moviendo el piso desde hace mucho tiempo. Fotografía: Instagram de Tato Quesada. (Instagram/Instagram)

La expresentadora de Nace una estrella reconoció que hace un tiempo habló con él por Instagram porque le escribió para decirle que le encantaba la canción “Tangolero”.

“Tengo demasiada vergüenza de que Tato vea esto. Es una linda persona que irradia una energía muy bonita. Me va a dar un yeyo, pero si de ‘crush’ estamos hablando, diay, es mi ‘crush’”, terminó.

Tras escuchar el cuento, Montserrat del Castillo dijo que de la congoja no entendía nada de lo que estaba pasando, mientras que Bismark Méndez agarró el celular para mandarle un mensaje e indagar sobre la situación sentimental del artista.