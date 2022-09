María Fernanda León denuncia que acosador de Karina Ramos también la molestó a ella

La cantante María Fernanda León denunció en redes sociales que ella también ha sido víctima del mismo acosador que atormenta a Karina Ramos.

Por medio de un video, la artista contó todo lo que vivió con el sujeto de apellido Fonseca, que ha sido denunciado en múltiples ocasiones por la exmiss Costa Rica.

Karina Ramos afirma que acosador ya se metió a su casa

“No soy polémica ni me gusta hablar mal de nadie, trato de que mis redes sean una red de apoyo. Pero aquí digo presente porque no quiero que llegue a más, tengo muchos años de conocer a Kary (Karina Ramos) y tenemos que levantar la voz juntas, sé que esto se ha vuelto muy tedioso, no solo para ella... para chicas que hemos sufrido por esto”, inició el relato.

“A esta persona (de apellido Fonseca) yo la conocí en el 2017 o 2018, teníamos algunos amigos en común... Me lo presentan y él empieza a invadir mi espacio personal y a llamar la atención. Luego empezó a llegar a los conciertos en donde yo cantaba sola, ahí se empezaron a encender mis primeras alarmas. Luego consiguió mi número de teléfono y me decía que quería una relación conmigo o una amistad, yo no le contestaba para no confundirlo y después me empezó a llamar de otros números y me decía que dejara de fingir que no sabía lo de nosotros y que me dejara amar”, dijo Mafer.

La cantante cuenta que al principio lo veía como algo gracioso o anecdótico, pero luego se empezó a asustar.

“Al principio nos reíamos de eso mis amigos y yo, y luego mi mamá me dijo que tuviera cuidado porque eso podría ser peligroso. Pasó un tiempo y volvió a llegar a los conciertos en donde yo estaba, una vez en San Francisco llegó a sentarse a la mesa en que yo estaba, yo me levantaba para irme con mi papá y él me abrazaba en frente de mi papá. Él reaccionó como lo haría cualquiera, muy enojado, le dijo que se fuera y que no lo quería ver nunca más, eso hizo que no me molestara más hasta que le empezó a escribir a mi hermana, diciendo que ella era más linda que yo”.

“Es un testimonio más que puede funcionar en este proceso, yo quisiera que las autoridades vean esto, sé que es verdad, tengo pruebas y testigos, me he sentido ultrajada, con miedo, pero sin duda hay que visibilizar el tema del acoso”, señaló María Fernanda en solidaridad con Ramos.