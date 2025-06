María Fernanda León explicó por qué casi se vomita en televisión tras probar una miel

María Fernanda León la pasó malísimo al probar la miel de carao. Fotografía: Instagram María Fernanda León. (Instagram)

Con caras y gestos y a punto de que le pasara un accidente en televisión, María Fernanda León evidenció hace unos días lo mal que la pasó cuando probó en vivo la miel de carao en el programa De boca en boca.

LEA MÁS: María Fernanda León habló de la postura del papa León XIV sobre el matrimonio

Gordo Malo asistió hace unos días al programa farandulero de canal 7 a promocionar ese producto que vende y León, Bismarck Méndez y Mauricio Hoffmann probaron el producto en vivo, siendo María Fernanda la que más mal la pasó.

Este lunes, Fer explicó qué fue lo que pasó y exactamente qué de la experiencia fue la que la hizo salir de cuadro casi vomitándose tras el trago que se echó de la particular miel, famosa, principalmente, por su olor.

María Fernanda dijo que tanto ella como Mau le preguntaron al Patacón respecto a la miel de carao y que él no les advirtió tanto de que el producto olía bastante feo.

LEA MÁS: Montserrat del Castillo soltó algo de su nueva vida al hablar de su ausencia en De boca en boca

“Les voy a contar qué fue lo que pasó: Bismarck, que fue al que Mauricio y yo consultamos qué era el carao, nos dijo que es una mielcita y una mielcita superrica que huele muy fuerte”, dijo León en un video que compartieron este lunes en las redes sociales del programa de Teletica.

María Fernanda León explica por qué casi se vomita en televisión

Fer confirmó que la miel de carao sabe rica, pero fue el olor el que “la mató”. “Sabe muy buena, no huele nada bien. Me acuerdo y se me revuelve la panza, pero es delicioso el carao”, enfatizó.

Luego confesó por qué casi se vomita. “El olor fue lo que me hizo hacer esa carita de vómito. El olor. Horrible”, afirmó León, una opinión con la que coincidió Mauricio Hoffmann.

“Pensé que era solo yo (la que pensaba eso sobre el olor de lo que probó)”, agregó.

Esto le pasó a María Fernanda León tras probar miel de carao

LEA MÁS: María Fernanda León confesó que este cantante costarricense “le mueve el piso”

Antes, María Fernanda aseguró que el sabor sí estaba bueno. “Sabe muy buena”, la miel.