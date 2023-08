María Fernanda León habló del trastorno que sufre

La presentadora María Fernanda León contó cuál es su objetivo en las redes sociales y no tiene nada que ver con promocionar productos que le regalan a cambio de patrocinio como lo hacen la mayoría de famositicos.

(Instagram)

La nueva figura de canal 7 hizo un video en estos días para decir que desde que sufre de ataques de ansiedad y depresión y descubrió que hay muchas personas que también les da lo mismo, pero no tienen las posibilidades de pagar un especialista, así que su objetivo es darle más visibilidad a la salud mental.

Además, contó que ahorita está en uno de los momentos más bonitos de su vida y que no quiere que se malinterprete que está viviendo un calvario cuando le da un episodio así, porque está trabajando mucho para que cada vez le afecte menos.

“Estoy muy consciente de mi salud mental, estoy trabajando en ella todos los días, no estoy deprimida, no estoy triste, no la estoy pasando mal, al contrario, tuve un bajonazo físico, pero a ver tampoco fue que me quedé aquí acostada y ahorita me pasa, nada, cero, al contrario”, dijo.

También le explicó a sus seguidores, por qué es que le dan ataques de ansiedad.

A sus 31 años, María Fernanda León se unió al equipo de presentadores de Teletica. La cantante, relacionista pública y maestra de preescolar se siente muy emocionada. Foto: Fernanda León para LN

“¿Por qué les cuento esto?, nada más para entender que la ansiedad es un trastorno, el mío por lo menos es un trastorno químico que yo no escogí tenerlo y, ¿que significa?, que hay una cierta desestabilidad en niveles de serotonina que mi cuerpo no produce como otras personas, entonces, quiere decir que para sobrevivir a eso o pasar una vida tranquila, hay que ponerle mucho y hay que esforzarse demasiado y yo he estado haciéndolo con pequeñas cositas y paso a paso voy viendo el proceso, pero estoy muy bien, más bien estoy muy contenta y cada día me siento más agradecida con Dios”, mencionó.

La también cantante empezó a hablar de todos estos temas en redes sociales desde el año pasado luego de ver su caso con especialistas.

Por cierto, ahora en setiembre la veremos más en la pantalla del 7 tras dar inicio Nace una estrella donde será una de las presentadoras.