María Fernanda León nos contó qué le dice a Édgar Silva cada vez que lo tiene a la par

María Fernanda León llegó esta año a Teletica para ser la presentadora de Nace una estrella. (Lilly Arce Robles.)

María Fernanda León dice que vive un sueño, pues nunca le pasó por la mente ser una de las presentadoras principales de Nace una estrella.

La cantante del grupo de su papá Erick León y la Jungla nos habló de cómo se siente trabajar al lado del experimentado presentador Édgar Silvia y de lo mucho que disfruta cada gala.

La competencia de canto es el primer proyecto oficial de Fer en Teletica, donde tiene pocos meses de trabajar, pero también le ha tocado presentar en De boca en boca o ¡Qué buena tarde!, lo que significa que le han dado pelota en el canal.

Aprovechamos el final de la tercera gala para conversar unos minutos con ella.

- ¿Qué tal ha sentido la experiencia en estas primeras tres galas?

Ha sido una montaña rusa de emociones, no puedo sentir más que agradecimiento. Estoy muy feliz, realizada, siento que esta es una oportunidad que ni siquiera en los sueños más profundos de mi corazón estaba, o sea, no me atrevía a soñar con tanto, y bueno, creo que tantos años de disciplina, de compromiso y de esfuerzo se están pagando ahora y estoy muy feliz y bendecida.

- Vemos que es una de las que más disfruta cada gala, porque mientras no está en cámaras baila y se la pasa cantando...

Disfruto montones cada una de las presentaciones, sobre todo porque estuve viéndolos desde las audiciones, entonces para mí significa muchísimo verlos crecer y disfrutar de esta maravilla que es el arte de la música.

Soy muy bendecida, estoy disfrutando lo que hago, por supuesto que hay que estar muy concentrado, pero quiero que los participantes se sientan apoyados por la producción y nosotros estamos ahí, al pie del cañón con ellos.

Esta es la primera vez que la presentadora trabaja junto a Edgar Silva y dice estar encantada. (Lilly Arce Robles.)

- ¿Cómo se siente al trabajar al lado de Édgar Silva y Johanna Solano?

Increíble. A Édgar lo conocí hace muchísimos años, pero desde que nos tocó trabajar juntos fue una química inmediata. Hasta ahora trabajamos juntos, hemos hecho eventos privados, pero a mí me tocaba cantar y a él presentar. Ahora lo vuelvo a ver a la par y le digo: ‘yo no puedo creer que esté trabajando a la par suya’. Además, nos hemos agarrado mucho cariño, al igual que con Joha, que tengo muchos años de conocerla.

No puedo decirles a ellos más que gracias porque me ayudan a seguir creciendo, a ser una mejor profesional. El apoyo que ellos me dan es increíble porque formamos un equipo muy bonito y creo que hay una empatía por cada uno y eso es superimportante, así que venimos a disfrutar juntos cada gala.

- Siempre está muy bien acompañada por toda su familia, ¿qué representa para usted tenerlos entre el público?

El primer día me sorprendieron porque me dijeron que no venían y cuando estaba a 20 minutos de salir al aire, en mi primera gala, escucho la voz de mi papá de fondo y yo: ‘no, no, no puede ser’ y me puse a llorar, las chicas de maquillaje me decían: ‘no llore’. Fue muy lindo ver a toda mi familia aquí.

Creo que lo más bonito de todo y, que nos han inculcado mis papás, es que cada uno de los logros profesionales de nosotras tres y de mis papás es de todos, entonces si a mis hermanas les va bien todos nos emocionamos, si a mis papás les va bien todos nos alegramos, y este es un logro profesional que nos envuelve a todos.

El cantante Erick León, su esposa y sus hijas siempre van a cada gala apoyar a María Fer. Instagram

- También la vimos muy feliz cuando en uno de los cortes pusieron una de las canciones de su papá...

A mí me ponen a Erick León y la Jungla y de inmediatamente quiero levantar las manos, se me sale lo leona, se me sale lo bombeta, lo feliz y lo orgullosa porque la Jungla tiene ya 18 años, ya es mayor de edad, y mi papá tiene más de 35 años de carrera entonces, por supuesto que siento muchísimo orgullo.

- ¿Cómo está haciendo con las presentaciones con la agrupación?

Me clono básicamente (risas). Realmente lo que hay que hacer es acomodarse, ser disciplinado, tratar de descansar lo más que se pueda, porque ahorita la temporada de trabajo está fuerte, gracias a Dios, pero estoy contenta, estoy realizada y eso me hace sentir que cada vez que tengo que trabajar no es tan agotador, bueno lo es, pero no es tan agotador como lo pensaba.