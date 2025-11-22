María Fernanda León queda al descubierto tras lo que contaron Bismarck Méndez y Mauricio Hoffmann

María Fernanda León quedó al descubierto luego de que Bismarck Méndez y Mauricio Hoffmann revelaran una sorprendente verdad sobre ella.

Los galanes de De boca en boca sacaron a la luz algunas verdades de ellos y sus compañeras del programa de canal 7, pero la que más llamó la atención fue lo que dijeron de León.

María Fernanda León junto a Mauricio Hoffmann y Bismarck Méndez. (Instagram/Instagram)

Como parte de una dinámica en redes, a Bis y Mau les preguntaron sobre cuál de los presentadores de De boca en boca siempre llega tarde a grabar y ninguno de los dos dudó en escribir que era la hija de Erick León.

“Este es fácil, fácil, fácil”, dijo Bismarck mientras escribía el nombre de María Fernanda en una pizarra.

María Fernanda León es la “recién llegada” al programa farandulero del canal del trencito. Ella ingresó en junio del 2024, un año después de haber llegado a Teletica, como reemplazo de Natalia Monge, quien fue trasladada a Buen día.

Mauricio Hoffmann y Bismarck Méndez revelan una verdad de María Fernanda León

Más verdades

Además de “cantar” a León, Bismarck y Mauricio también echaron al agua a Montserrat del Castillo, la otra presentadora de De boca en boca. De Montse dijeron que era la que más selfis se toma.

Curiosamente, Méndez y Hoffmann coincidieron en que Mauricio es el que cumple años y no invita a ninguno de ellos a la fiesta y también vieron potencial en cualquiera de los cuatro en hacer un video que, sin pensarlo, se pueda llegar a viralizar en TikTok.