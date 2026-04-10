Farándula

María Fernanda León recibió una noticia que le devolvió la sonrisa y el alma al cuerpo

Presentadora de Teletica pasó por momentos muy complicados los últimos días

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Por Manuel Herrera

La cantante y presentadora María Fernanda León volvió a sonreír luego de atravesar momentos muy duros por la salud de su querida perrita Lulú.

La figura de De boca en boca contó que su mascota estuvo internada debido a complicaciones de salud, situación que la tenía muy preocupada.

María Fernanda León
María Fernanda León recibió una gran noticia este viernes. Fotografía: Instagram María Fernanda León. (Instagram/Instagram)

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La noticia que le alegró el corazón

A través de sus redes sociales, León compartió este viernes que Lulú ya regresó a casa, lo que le devolvió la tranquilidad.

“Empezamos la mañana con buenas noticias porque vean quién está aquí conmigo. Hola, mi amor, vieras la cantidad de gente que estuvo preguntando por vos”, afirmó mientras mostraba a su mascota.

Una enfermedad delicada

La presentadora explicó que su perrita padece una enfermedad degenerativa del corazón, por lo que su estado requerirá cuidados constantes.

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“Lo que vamos a procurar es darle la mejor calidad de vida y que Diosito me la siga prestando para que me acompañe porque ha sido mi compañera incondicional por nueve años. Ya gracias a Dios está mejor”, dijo.

María Fernanda León comparte una gran noticia

Cuidados y mucho amor

Actualmente, Lulú se encuentra medicada y bajo estrictos cuidados para mantener su estabilidad.

Para Fer, su mascota es mucho más que una compañía, pues ha estado a su lado durante casi una década.

Esta situación tomó por sorpresa a la presentadora justo en medio de unos días de vacaciones que había solicitado en Teletica, lo que también explica su ausencia reciente en el programa.

María Fernanda León, cantante y presentadora de De boca en boca de Teletica.
María Fernanda León junto a su perrita Lulú. (redes/Instagram)

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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