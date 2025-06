María Fernanda León reveló los gestos casi de papá con los que la sorprendía Nelson Hoffmann

María Fernanda León junto a don Nelson Hoffmann en Sábado feliz. Fotografía: Instagram María Fernanda León. (Instagram/Instagram)

Con profunda nostalgia, María Fernanda León reveló los gestos casi de un papá con los que la sorprendía el productor y presentador televisivo, Nelson Hoffmann.

Don Nelson falleció de un infarto la mañana del jueves 26 de junio, dejando dolor y recuerdos inolvidables en muchísima gente.

A través de dos historias de Instagram, María Fernanda León habló de los detalles que tenía don Nelson con ella y hasta dio a conocer una de las muchas conversaciones que tuvieron por WhatsApp.

“Don Nelson, me harán falta sus chocolatitos, sus felicitaciones los sábados y que me dirija con la excelencia que tanto me hizo aprender. Gracias por tanto cariño para mí y para mi familia”, escribió Fer, quien participó más de una vez en Sábado feliz con el grupo musical de su papá, Erick León.

Fer también publicó un pantallazo de unos mensajes que le envió don Nelson el 12 y el 26 de abril pasados.

“Excelente, super. Te felicito”, le escribió don Nelson a Fernanda, quien no dio a conocer el contexto de la conversación.

“Muchas gracias, don Nelson, nuevamente por la confianza”, le respondió la también cantante.

El sábado 26 de abril, también don Nelson felicitó a Fernanda. “Excelente, muy bien”, un gesto que ella correspondió diciéndole: “Don Nelson, qué bendición. Quedó hermosísimo, de nuevo gracias por la confianza”.

“Si ustedes supieran lo orgullosa que me hizo sentir con cada mensaje como estos”, escribió Fernanda en la historia donde compartió esos extractos.

Así como León, han sido decenas de figuras públicas que han agradecido y reconocido el trabajo de don Nelson, quien murió a los 74 años pero dejó un legado imborrable.

