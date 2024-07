María González abre de nuevo su corazón para hablar de sus días más difíciles por el cáncer

María González habló de sus días más difíciles por el cáncer. (Instagram)

María González volvió a abrir su corazón a la gente este sábado con un sincero mensaje que compartió en sus redes para contar que, el viernes, no fue un día fácil para ella ya que su mente y su cuerpo se quebraron por su situación de salud.

La presentadora de televisión fue diagnosticada con cáncer hace un año y aunque ya está limpia de la enfermedad, ella mencionó que teme muchísimo de que vuelva y cualquier cosa que sienta extraño en su cuerpo le activa una alarma.

“El viernes no fue un día fácil, mi mente y mi cuerpo se quebraron. A lo mejor tenía mucho acumulado aquí dentro, pues definitivamente no ha sido un viaje fácil. Al mismo tiempo agradezco profundamente todo el crecimiento que esto me ha traído y las infinitas oportunidades que me ha dado de mejorar como persona; pero no les miento que mis pensamientos, últimamente, han sido de miedo e incertidumbre. Cada vez que aparece un nuevo dolor en mi cuerpo pienso: ‘por favor, no vuelvas’”, escribió Mari.

Tanto se derrumbó al final de esta semana que decidió contarle todo lo que pasaba por su mente a su esposo Alessandro Di Palma y este, dijo ella, le dio el mejor consejo que pudo recibir.

“Me dijo que recordara poner todo en manos de Dios. Que confiara en Él y que lo buscara día a día. Ahí recordé el peso tan grande que me quité cuando durante mi proceso le entregué mi vida y mi corazón… Y aquí vamos de nuevo (día a día) porque hay mucho que le podemos entregar”, agregó la también empresaria.

Mari recalcó su agradecimiento a la gente por estar con ella en este proceso y les aseguró que, aunque fuera a la distancia, ella los acompaña con amor en las luchas cotidianas.

María acompañó su mensaje con algunas fotos de los días en que llevó su tratamiento de radioterapia y quimioterapia y de otros momentos vividos en los últimos meses.