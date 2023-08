María González deslumbró en una de las playas más famosas de Brasil

María González no ocultó su emoción por conocer la Escalera de Selarón, un emblemático sitio turístico en Río de Janeiro. (Instagram)

La modelo y presentadora de televisión, María González, deslumbró con su belleza, sensualidad y alegría en una de las playas más famosas de Brasil.

Mari está en el país de la samba y la caipirinha desde mediados de agosto, y este fin de semana dejó a más de uno sin aliento mientras disfrutaba en la playa de Ipanema, que se ubica en Río de Janeiro.

Después de Copacabana, Ipanema es la playa que más recomiendan en Brasil, por lo que la expresentadora de RG Elementos quiso comprobar el porqué de su fama.

González dejó ver su escultural cuerpo en unas fotografías que posteó en Instagram con el comentario “playa perfecta” que escribió en portugués, el idioma de Brasil.

De vestido de baño de una pieza, en tonos fucsia y morados, anteojos negros y su inigualable sonrisa, la expanelista del desaparecido Conexión fútbol atrajo miradas desde el sur del continente.

Muchos comentarios y “me gusta” recibió la publicación de María, quien no ha dejado de compartir otras de las vivencias que ha tenido por allá.

Por ejemplo, el lunes no ocultó su emoción por estar en la Escalera de Selarón, otro imán turístico de la vibrante ciudad de Río.

María González dejó ver su belleza y escultural cuerpo en la playa de Ipanema. (Instagram)

“Celebrando estar rodeada de arte e historia en esta obra viva y mutante de Jorge Selarón. Un legado artístico en donde cada paso cuenta una historia”, escribió María en unas fotos donde estaba sentada en la famosa y pintoresca galería.

El Cristo Redentor también fue parada obligatoria de la guapa y simpática exparticipante de Dancing with the Stars, quien últimamente no se baja del avión.