María González reapareció para revelar qué sigue en su tratamiento contra el cáncer

María González reapareció luego de pasar la Semana Santa algo alejada de sus seguidores de redes sociales.

La presentadora de televisión hizo un pequeño video para contar qué sigue ahora en su tratamiento contra el cáncer, tras terminar la quimioterapia días atrás.

La guapa empezó contando que estos días se ha sentido muy bien y eso le ha permitido retomar poco a poco su rutina diaria con el trabajo y en especial con la de ejercicios.

De hecho, sus doctores le recomendaron que hiciera mucho ejercicio porque este la mantendría con energía.

Asimismo, contó que el próximo mes le harán el primer chequeo después de haber terminado su proceso de quimioterapia, para ver cómo reaccionó el tumor a este tratamiento, por lo cual está pidiendo muchas oraciones para que los resultados sean positivos.

“Les cuento que ahora en mayo es el primer control, entonces les pido muchas oraciones por eso. De hecho, estoy muy positiva y con mucha fe de que todo va a salir bien. Por un tiempo, por un periodo me van a hacer estos chequeos o controles cada tres meses”, señaló.

Nuevo tratamiento

Hasta el momento, la expanelista de Conexión Fútbol y quien se diera a conocer en el programa RG Elementos, no ha dicho qué tipo de cáncer le diagnosticaron a finales del año pasado.

María también señaló que conforme pase el tiempo esos chequeos se los harán cada seis meses o una vez al año, dependiendo de los resultados de este primero.

Además, explicó que está recibiendo un nuevo tratamiento, menos fuerte que la quimioterapia en cuanto a sus efectos secundarios, lo que le permite mantener una vida entre lo que cabe normal.

“Ahorita sí estoy llevando un tratamiento que se llama inmunoterapia, que me lo aplican cada tres semanas y sí me va a tocar llevarlo por todo lo que queda del año, es intravenoso, se aplica por vía, pero es otra cosa en comparación con la quimio, por dicha es un tratamiento mucho más noble y me permite llevar una vida completamente normal”, dijo.

Este nuevo tratamiento solo le genera cierto dolor de cabeza o cansancio el día de su aplicación o los días posteriores.

Hace un mes dio a conocer que formará parte del elenco de la obra musical Cenicienta, cuyas funciones serán en mayo en el Teatro Auditorio Nacional, del Museo de los Niños.