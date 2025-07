María González recibió nuevas noticias del cáncer que le diagnosticaron hace dos años

María González cumplió 33 años hace pocos días. Fotografía: Instagram María González. (Instagram/Instagram)

María González recibió hace pocos días nuevas noticias sobre el cáncer que le diagnosticaron a mediados del 2023 y que puso su salud contra la pared.

A través de “Facetas”, su canal en Instagram, la modelo y presentadora dio a conocer los nuevos resultados médicos que, gracias a Dios, fueron bastante favorables.

“Les quería contar que estos días me he sentido con el corazón más liviano. Pues los resultados de los controles salieron bien… y no puedo explicar la gratitud que siento”, comunicó González tras agradecer a la gente que sigue con ella.

María habló sobre eso porque este lunes fue a una nueva sesión de tratamiento por el cáncer que le diagnosticaron en julio del 2024 y que ella reveló el 8 de enero del 2024.

María González compartió esta fotografía junto al mensaje sobre los nuevos resultados de sus controles médicos. Fotografía: Instagram María González. (Instagram/Instagram)

“Hoy (este lunes) fue día de tratamiento y eso significa que si Dios quiere cada vez faltan menos”, dijo María.

La ex-RG Elementos arrastra buenos resultados respecto a la enfermedad desde mayo del año pasado, la primera vez que los controles médicos le salieron limpios tras las sesiones de quimioterapia y radioterapia que llevó.

Desde entonces, los resultados de los siguientes controles siguen siendo limpios.

María aprovechó el mensaje de este lunes para alentar a las personas que libran alguna lucha.

“Te quiero recordar que si estás atravesando tu propia tormenta, te abrazo desde aquí”, mencionó la risueña empresaria, de 33 años.