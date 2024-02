María González recibió un regalo de Dios en un día crucial de su tratamiento contra el cáncer

María González contó el regalo que le hizo Dios este martes. (Instagram)

Este martes fue un día desafiante para María González, pues se levantó un poco nerviosa ya que iría a la última sesión de un tratamiento contra el cáncer que le quedaba pendiente.

Así lo expresó la presentadora de televisión en Facetas, su canal de transmisión en Instagram, donde dijo que, en medio de ese sentimiento que tenía, Dios la sorprendió.

“Amanecí un poco nerviosa, pero a la vez contenta porque hoy (este martes) me tocaba la última sesión del tratamiento que tenía pendiente. Y de camino al hospital pude ver este arcoíris precioso por bastante tiempo en el cielo y me encantó, porque lo interpreté como un regalo de Dios y de su perfecta creación de la naturaleza, y me dio mucha paz y alegría”, contó González.

María González hizo esta publicación en Instagram. (Instagram)

La exparticipante de Dancing with the Stars compartió en el mismo lugar la foto del bellísimo arcoíris.

A través de Facetas, María ha hecho a la gente más cercana a la lucha que está dando contra el cáncer desde mediados del año pasado, cuando le diagnosticaron la enfermedad.

Mari hizo pública su enfermedad el 8 de enero y tras eso su estado de salud ha sido de interés para muchísima gente, al punto que la simpática empresaria se ha sincerado muchísimo sobre su proceso en redes sociales.