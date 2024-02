María González revela lo que más le ilusiona hacer cuando se recupere del cáncer

María González anunció el domingo que el jueves pasado completó sus sesiones de quimioterapia y radioterapia y tocó la campana de la victoria.

Tras compartir un video donde recopiló algunas de sus mejores fotos en ciudades de Europa como París o Roma, María González reveló qué es lo que le ilusiona hacer cuando se recupere del cáncer.

La modelo, empresaria y expresentadora de RG Elementos lucha contra el cáncer desde mediados del año pasado y luego de que la semana pasada terminara el tratamiento por la enfermedad, ya se emociona con algunos planes.

María es una gran aficionada a montarse en un avión y salir a conocer al mundo y es eso, precisamente, lo que hará cuando salga de su tema de salud.

“Una de las cosas que más me ilusiona cuando me recupere es el tema de volver a viajar porque ustedes saben lo mucho que me gusta”, dijo la exparticipante y expresentadora de Dancing with the Stars, en una historia de Instagram.

María González anhela esto una vez se recupere del cáncer

La simpática muchacha, de 31 años, hizo la confesión dos días después de anunciar (el domingo) que a mediados de la semana pasada completó todas las sesiones de radioterapia y quimioterapia que debía llevar por su padecimiento.

Ojalá ya pronto María pueda cumplir su anhelo de volver a salir a recorrer el mundo entero.