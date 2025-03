María González se luce como nunca en fotos de las que mucha gente hablará

María González es una de las faranduleras del país más hermosas y risueñas. Fotografía: María González. (Instagram/Instagram)

Pocas veces hemos visto a María González como luce en el montón de fotos que publicó este lunes y que darán mucho de qué hablar.

La guapa y risueña presentadora compartió en Instagram un nostálgico posteo en el que reflexionó sobre lo que es hoy, tomando como punto de partida tiernas fotos de su niñez.

González dejó ver que solo creció, porque es prácticamente la misma niñita feliz, espabilada y “bombeta” que el país conoció en el programa infantil, RG Elementos.

María González solo creció porque su cara es prácticamente la misma de cuando era una niñita. Fotografía: María González. (Instagram/Instagram)

A Mari la vemos con ropa “particular”, vestida de típico, como bailarina de ballet, con un traje de Sol, de cascanueces, en la playa, tocando violín y varias más.

“Te abrazo fuerte! Estoy muy orgullosa de vos María. De todo lo que has vivido, crecido y aprendido. Pero en especial te admiro por no perder tu esencia en un mundo tan complicado. Eso sí, que nunca se te olvide que nada de esto lo hubieras logrado solita. No es tu mérito, es el de Dios y de esa red de apoyo tan especial que te ha prestado a la que podés llamar familia”, escribió María en su nostálgico posteo.

María González de niña como bailarina de ballet. Fotografía: María González. (Instagram/Instagram)

Según María, a sus 32 años, es todo lo que soñó ser cuando de niña se proyectaba como adulta.

María libró entre mediados del 2023 y el año pasado una lucha contra el cáncer que, gracias a Dios, superó de la mano de Él y con el coraje que la modelo y empresaria tuvo desde niña.

María González en su versión de cascanueces. Fotografía: María González. (Instagram/Instagram)

María González como violinista. Fotografía: María González. (Instagram/Instagram)