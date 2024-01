María Jesús Prada confiesa una gran curiosidad de su embarazo

María Jesús Prada está en las últimas semanas de su embarazo. (Instagram)

María Jesús Prada comenzó la cuenta regresiva para dar a luz a su primer hijo y en medio de sus últimas semanas confesó una gran curiosidad de su embarazo.

La periodista de canal 7 y heredera de Teletica dijo que una de las cosas que más le ha llamado la atención del estado en el que está, son los anteojos que ha tenido.

“Ha sido como el embarazo de los antojos de nostalgia, porque se me han antojado todas las cosas que yo recuerdo de mi infancia, que no había comido (por mucho tiempo) y que los sabores se me habían olvidado totalmente”, dijo el domingo por la noche la hija de Paula Picado, una de las dueñas de la televisora del trencito.

Los antojos de embarazada de María Jesús Prada

Chuza contó en sus redes que en estos meses le han dado antojos de los batidos que le hacían sus papás cuando era niña, un jugo de uva que su mamá le compraba y las galletas que comía en el lugar donde aprendió a nadar.

“Y el caimito, porque en el jardín de mi casa había un árbol de caimito y todas las temporadas que tiraba fruto, iba ahí con mis hermanas y comíamos”, dijo la simpática y querida comunicadora sobre otro de sus grandes antojos.

A María Jesús le llamó muchísimo la atención todas esas cosas de comer que le han hecho la boca agua durante su embarazo y tras mencionarlas comentó qué es lo más lindo de todo este proceso.

“Las cosas de la vida, ha sido dar un paso hacia mi futuro pero que viene acompañado con un montón de recuerdos del pasado, y creo que eso es lo más lindo del embarazo”, dijo Prada.

María Jesús Prada dijo que el caimito ha sido uno de sus grandes antojos. (Instagram)

Chuza y su esposo, el español Enrique Martín, hicieron público que estaban embarazados a mediados de agosto pasado y días después conocieron que tendrían un bebito.

Maximiliano, así se llamará el bebé, nacerá en febrero, según lo que había publicado ella.

Ante la pronta llegada del pequeñito, hace unos días María Jesús mostró la lujosa transformación que sufrió su cuarto de soltera, en la casa de su mamá, que ahora es un cómodo espacio para que el bebito descanse cuando visite a su feliz abuela.