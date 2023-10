María Jesús Prada, heredera de Teletica, está en shock por algo que se enteró

María Jesús Prada asegura que tiene una gemela en Estados Unidos. (Cortesía)

“Gente, estoy en auténtico shock”. De esa manera, María Jesús Prada inició una seguidilla de publicaciones que hizo en sus redes sociales para hablar de una situación que se enteró y que la tiene impactada.

La heredera de canal 7 no puede creer algo que le enviaron, que ella vio con sus propios ojos y que la dejó con la boca abierta, al punto que mostró pruebas y pidió a la gente su opinión para convencerse de que ella no está mal.

Resulta que a la periodista de canal 7 le encontraron a su gemela en Estados Unidos y la similitud de la muchacha con Chuza es tal, que las personas hasta la han vacilado con que sus papás abandonaron a su hermana gemela en tierras gringas.

“¡Qué tal que vieron a una chavala en un café en Estados Unidos que es igualita a mí, nivel nunca había visto a alguien tan parecido, absolutamente en todo! Es que tengo que enseñarles la foto para que me crean” escribió en sus historias en Instagram.

La comunicadora, quien está esperando a su primer bebé, dijo que no tiene idea quién es la mujer, pero consideró que son una copia, especialmente en cuanto al pelo y la cara.

“¿Quieren verla?”, preguntó Prada a su comunidad, que de seguro quedó con mucha intriga puesto que minutos después compartió la fotografía de la persona en cuestión.

El parecido entre la joven y la periodista es increíble. El pelo, los rasgos de la cara, la nariz y hasta los anteojos de Chuza y su “gemela” se roban las miradas por el gran parecido que tienen.

“De verdad necesito saber que no estoy loca y no tengo una gemela allá en la Yunai. ¡Qué alguien me explique! ¿Verdad que no estoy loca?”, agregó María Jesús.

María Jesús Prada dice que entre ella y la mujer que aparece en esta fotografía hay muchas similitudes. ¿Ustedes qué opinan? (Instagram)

Chuza compartió algunas respuestas que le dio la gente sobre el parecido entre ella y la chica estadounidense y todos coincidieron en que son dos gotitas de agua.

“Pero igualitas, igualitas. ¡Qué susto!”, “Hago ADN ahí. Se parece demasiado, qué rajado”, “Fijo es periodista también, tiene la pinta”, son algunos de los curiosos mensajes que recibió la hija mayor de doña Paula Picado.