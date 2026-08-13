María Jesús Prada muestra una faceta dura de su maternidad que pocos conocían

María Jesús Padra, periodista de Teletica, mostró una parte de su maternidad poco conocida. (redes/Instagram)

La periodista María Jesús Prada, hija de Paula Picado, una de las dueñas de Teletica, compartió con sus seguidores una parte de su maternidad que hasta ahora no había mostrado públicamente.

“Chuza”, como le dicen de cariño a la ahora presentadora de 7 Días, se convirtió en mamá de Maximiliano hace dos años y, a pocos días del Día de la Madre, contó que su pequeño es asmático.

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La comunicadora publicó un video en el que se le ve ayudando al niño con su medicamento mediante una bomba de inhalación. Lo más llamativo es la tranquilidad con la que el pequeño sigue el procedimiento mientras su mamá cuenta las inhalaciones.

“La maternidad implica adaptarse... adaptarse a aprender a ser la mamá de un niño asmático. Es el más campeón”, escribió junto al video.

María Jesús Prada mostró una parte poco conocida de su maternidad

Con esas palabras, María Jesús dejó ver una faceta más íntima de su vida como mamá y cómo, con amor y paciencia, ha aprendido a acompañar a Maxi en los cuidados que necesita.

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El pequeño, por lo visto, ya está bastante acostumbrado a este momento y hasta participa contando junto a su mamá las inhalaciones de su medicamento, demostrando que se lo toma con mucha calma.