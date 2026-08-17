María José Ulate se salió del molde e hizo esto tras ser anunciada en Mira quién baila

La maquillista María José Ulate hizo de las suyas este lunes en televisión costarricense tras ser confirmada por Teletica como participante de Mira quién baila (MQB).

María José Ulate y Mauricio Hoffmann sorprendieron con un baile en vivo tras confirmarse la participación de la maquillista en De boca en boca. (Captura/Captura)

Majo, como es más conocida la también creadora de contenido, bailará en la tercera temporada del reality de baile de canal 7, que inicia en setiembre.

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Tras ser anunciada como competidora en De boca en boca, por su novio Mauricio Hoffmann, Ulate no se quedó con las ganas y le pegó un gran beso al macho frente a las cámaras, el cual sorprendió a todos los presentes.

Pareja se dio amor tras un baile

El momento en que María José rompió el protocolo fue luego de un baile que hizo con su novio en el set de De boca en boca, en el que presumió por primera vez en televisión nacional sus dotes para el baile.

Mau y Majo deleitaron con un merengue con la pieza Píntame, de Elvis Crespo, y al cerrar la breve coreografía aprovechó y le dio el beso al también presentador de Sábado feliz.

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“No lo pude evitar”, dijo Mauricio tras la romántica y amorosa escena que protagonizaron este lunes frente a las cámaras.

María José Ulate y Mauricio Hoffmman no se aguantaron y se dieron semejante beso en televisión costarricense. (Captura/Captura)

“Estamos aquí para humildemente aprender”

María José contó que es la primera vez que participa en un programa televisivo de baile y aseguró llegar con mucha humildad para aprender de los que sí saben sobre baila profesional.

“Es la primera vez en un formato de baile. He estado en otros concursos de tele, pero de maquillaje; por ahorita en baile solo en TikTok, por eso estamos aquí para humildemente aprender”, dijo la guapa con una sonrisa de oreja a oreja.

También frente a las cámaras, Mauricio le recordó a su enamorada de hace casi cinco años que cuenta con su apoyo.

María José Ulate bailará en Mira quién baila 3. (Captura/Captura)

Los deseos de Mauricio Hoffmann

“Mucha suerte mi amor, aquí la apoyo al cien por ciento”, afirmó el galán, quien antes había dicho sentirse más nervioso en este momento que la ocasión en la que él participó en programas así.

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“Hasta estoy sudando”, manifestó Mau.