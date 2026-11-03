María Teresa Rodríguez aclara estafa en la que la están involucrando y lanza advertencia

María Teresa Rodríguez, expresentadora 7 Estrellas, contó que la están metiendo en una estafa de la cual no tiene nada que ver. (Instagram/Instagram)

María Teresa Rodríguez salió a aclarar una situación que la tiene muy preocupada, luego de recibir mensajes de personas que le consultan por una supuesta empresa que estaría utilizando su nombre para ofrecer dinero a cambio de seguir cuentas en redes sociales.

Según explicó la expresentadora de 7 Estrellas, algunas personas se están haciendo pasar por representantes de una empresa que ella habría contratado y les piden depositar dinero en cuentas que desconoce por completo.

Rodríguez fue enfática en que no tiene ninguna relación con ese negocio y que tampoco le pide plata a nadie para conseguir seguidores o aumentar las reproducciones de sus publicaciones.

“Me han llegado varios mensajes de TikTok, de la red social, de que hay gente que se está haciendo pasar por una empresa que yo contraté, una supuesta Camila, una supuesta Florencia, que yo contacté, que si seguían la cuenta se les iba a desembolsar no sé cuánto dinero. Hay personas que están poniendo dinero en cuentas que yo no tengo la menor idea”, aclaró.

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Tere recalcó que no pide dinero “para generar seguidores” ni para generar visitación, por lo que deben tener claro que “este tipo de cosas es una estafa”, por lo cual les advirtió a sus seguidores que tuvieran mucho cuidado.