María Teresa Rodríguez habla de un problema en su cuerpo que la marcó toda la vida

María Teresa Rodríguez habló en las últimas horas sobre un problema que tiene en su cuerpo y que la ha marcado muchísimo a lo largo de sus 39 años.
La presentadora de Teletica reconoció que referirse públicamente sobre eso y dejarlo ver es un asunto difícil, pero es parte de una realidad que ha enfrentado siempre.
“Puede ser un tema sensible, que nos genera mucha vergüenza, ansiedad, estrés y muchas cosas más”, afirmó la exmiss Costa Rica en referencia a la celulitis.
La figura de Calle 7: Informativo y 7 Estrellas mencionó que “casi todas las mujeres en el mundo” deben hacerle frente a esa situación y ella está entre esas.
“He probado todo tipo de procedimientos, aparatologías, inyecciones, pastillas, procedimientos… de todo, y les puedo decir que, lastimosamente, no me funcionan”, afirmó María Teresa.
Ella probó con masajes manuales y esa técnica sí le comenzó a dar resultados, pero para mostrarlos, Tere compartió impresionantes imágenes de su antes y después.
En las fotos, la guapa evidenció que su problema era serio, pues tenía celulitis en prácticamente todo su cuerpo y no solo en áreas localizadas.
“Ustedes no saben lo que para mí es mostrarles este tipo de videos, porque esta es mi realidad y la realidad de muchas. A veces piensan y tienen una imagen de que la mujer tiene que ser perfecta con piernas impecables, abdomen perfecto, todo perfecto, pero la realidad es otra. Hay celulitis, estrías, várices y demás. En este momento solo lidio con la celulitis y es algo con lo que he lidiado absolutamente toda mi vida”, aceptó.
Según Tere, además de los masajes que se está haciendo ahora, también se mantiene activa en el gimnasio y cuida mucho su alimentación.
“Ojalá que no le digan que hay inyecciones, pastillas, aparatología mágica que se las va a quitar, porque eso no existe”, destacó.