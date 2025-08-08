María Teresa Rodríguez habla de un problema en su cuerpo que la marcó toda la vida

María Teresa Rodríguez es una total belleza. Fotografía: Instagram María Teresa Rodríguez. (Instagram/Instagram)

María Teresa Rodríguez habló en las últimas horas sobre un problema que tiene en su cuerpo y que la ha marcado muchísimo a lo largo de sus 39 años.

La presentadora de Teletica reconoció que referirse públicamente sobre eso y dejarlo ver es un asunto difícil, pero es parte de una realidad que ha enfrentado siempre.

“Puede ser un tema sensible, que nos genera mucha vergüenza, ansiedad, estrés y muchas cosas más”, afirmó la exmiss Costa Rica en referencia a la celulitis.

La figura de Calle 7: Informativo y 7 Estrellas mencionó que “casi todas las mujeres en el mundo” deben hacerle frente a esa situación y ella está entre esas.

María Teresa Rodríguez mostró fotos de cómo se veía su celulitis y cómo se ve actualmente tras los masajes que le hacen. Fotografía: Instagram María Teresa Rodríguez. (Instagram/Instagram)

“He probado todo tipo de procedimientos, aparatologías, inyecciones, pastillas, procedimientos… de todo, y les puedo decir que, lastimosamente, no me funcionan”, afirmó María Teresa.

Ella probó con masajes manuales y esa técnica sí le comenzó a dar resultados, pero para mostrarlos, Tere compartió impresionantes imágenes de su antes y después.

En las fotos, la guapa evidenció que su problema era serio, pues tenía celulitis en prácticamente todo su cuerpo y no solo en áreas localizadas.

“Ustedes no saben lo que para mí es mostrarles este tipo de videos, porque esta es mi realidad y la realidad de muchas. A veces piensan y tienen una imagen de que la mujer tiene que ser perfecta con piernas impecables, abdomen perfecto, todo perfecto, pero la realidad es otra. Hay celulitis, estrías, várices y demás. En este momento solo lidio con la celulitis y es algo con lo que he lidiado absolutamente toda mi vida”, aceptó.

Según Tere, además de los masajes que se está haciendo ahora, también se mantiene activa en el gimnasio y cuida mucho su alimentación.

“Ojalá que no le digan que hay inyecciones, pastillas, aparatología mágica que se las va a quitar, porque eso no existe”, destacó.