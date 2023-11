María Teresa Rodríguez le hizo una fuerte crítica a las competidoras del Miss Universo

María Teresa Rodríguez no se guardó nada y dio su opinión al respecto. Foto tomada de Instagram.

La exreina de belleza Teresa Rodríguez dio su opinión sin pelos en la lengua sobre las participantes del Miss Universo.

La guapa, por medio de su cuenta de Instagram, hizo un en vivo donde habló acerca de las candidatas y dio su opinión al respecto.

“Este año todo es más relajado; pero me brinca un ojo al verlas ensayando en tenis. Me brinca el ojo, se me desprende un brazo y se me desmonta la cadera, o sea, no, usted no va a un concurso a andar cómoda y a que no le duelan los pies, a decir que ya está cansada y que se quiere ir, ni para ensayos ni para nada”, comentó.

La guapa presentadora contó que ella como directora en Mrs Universe Costa Rica, es muy estricta con sus reinas y que ella no permite que ensayen en tenis, porque en las competencias todo es con tacones.

“Si quieren descansar mejor se quedan en la choza”, comentó.

La guapa pelinegra dijo que ella no estaba de acuerdo con las candidatas que se quejan por todo.

Asimismo, la guapa confesó que aplaude a la miss Costa Rica, Lisbeth Valverde, ya que ella se ha mostrado impecable de pies a cabeza y que incluso no se quita los tacones para nada.

Recordemos que Teresa Rodríguez fue Miss Costa Rica en el 2008 y representó al país en Vietnam.