María Teresa Rodríguez recibe así a Ítalo Marenco en Teletica tras ser compañeros en Repretel

María Teresa Rodríguez e Ítalo Marenco fueron compañeros de trabajo en Repretel. Fotografía: Archivo LT. (Instagram/Instagram)

María Teresa Rodríguez ya le dio la bienvenida a Teletica a su excompañero de Repretel, Ítalo Marenco.

LEA MÁS: Presentaron a María Teresa Rodríguez como nueva ficha de Calle 7

La guapa presentadora de canal 7 y Marenco compartieron cámaras en canal 6 durante un año en la revista matutina Giros.

Este viernes, luego de que la televisora del trencito confirmara el fichaje de Ítalo para la segunda temporada de Mira quién baila, Tere reaccionó a la llegada de su excompañero.

“¡Waaaaaaa, qué lindo lo lindooooo!”, comentó la exmiss Costa Rica la publicación que hizo Ítalo en Instagram confirmando que era ficha del 7.

Tere e Ítalo compartieron cámaras en Repretel entre abril del 2021 y mayo del 2022, cuando Rodríguez renunció para “cruzarse” a la acera del frente, donde presenta los programas Calle 7: Informativo y 7 Estrellas.

María Teresa Rodríguez celebró así el fichaje de Ítalo Marenco en Teletica. Fotografía: Captura Instagram María Teresa Rodríguez. (Instagram/Instagram)

El año pasado, Tere también fue figura de El Chinamo.

Ítalo, por su parte, iniciará su viaje en la principal televisora del país en el programa Mira quién baila; sin embargo, él será parte de Buen día en una próxima etapa en canal 7, según nuestros informantes.

Marenco renunció a Repretel tras 11 años el pasado 1 de agosto y el jueves 14 fue su último día de trabajo en esa televisora.