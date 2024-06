María Teresa Rodríguez está pasando un duro momento, pues Naili era su gran compañera de vida. (Oso Hormiguero)

La presentadora María Teresa Rodríguez recibió una de las llamadas más tristes de su vida la mañana de este martes.

A la exreina de belleza le avisaron de la veterinaria que su perrita Naila no resistió más, por lo que cruzó el arcoíris de los perros.

El domingo anterior la guapa tuvo que salir soplada a la clínica con su mascota, porque le empezó a notar que se le desfiguró la mandíbula y que tenía su carita muy hinchada.

Luego de varios exámenes la veterinaria le explicó que su golden seguramente había sido picada por una avispa y por eso su reacción.

Su perrhija debió quedarse en observación con algunos medicamentos; sin embargo, no resistió más.

María Teresa Rodríguez y su perrita Naila, quién falleció este 25 de junio de 2024.

Tere hizo una publicación en su cuenta de Instagram en la que contó que su “princesa” le regaló siete años maravillosos de “amor puro e incondicional”.

“Me dejaste un hueco en mi pecho horrible que no sé cómo manejar. Vuela alto mi princesa, papi te espera allá con los brazos abiertos”, escribió.

La conductora de 7 Estrella hizo después un video en el que contó, con lágrimas, que su perrita falleció de una ataque al corazón.

“Naila murió hoy, el corazoncito no le aguantó. Ella tenía erliquia, esa es la enfermedad que dan las garrapatas, y pues no tenía los suficientes glóbulos blancos para atacar el veneno del bicho que la picó. Se le aplicaron todos los medicamentos, entonces estuvo sumamente chineada, estuvo en observación y demás, pero no aguantó mi princesa y ahora tengo un angelito más en el cielo”, dijo conteniendo el llanto.

Así llegó Naila a la veterinaria el domingo anterior y desde entonces estaba en observación.

Rodríguez había explicado que ellos no se dieron cuenta qué fue lo que picó a su perra porque ella solía andar en un terreno grande.

Varias de sus amigas del medio farandulero le han escrito para decirle que lamentan mucho el dolor que está sintiendo, porque sabían que amaba mucho a su perra.

“Lo siento mucho”, le puso la modelo Yoli Soler. “Nooooo Tereeee. Lo siento demasiado”, le escribió Keyla Sánchez, junto a unas caritas llorando.

“Lo siento mucho nena”, le comentó su gran amiga del alma, Johanna García, así como su otra amiga Karol Uzaga.