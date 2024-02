María Teresa Rodríguez sufre percance en el peaje de Escazú

María Teresa Rodríguez casi no logra llegar a Teletica este lunes tras sufrir un pequeño accidente en Escazú.

María Teresa Rodríguez sufrió un percance esta mañana de lunes cuando iba camino al canal para presentar el noticiero Calle 7 Informativo.

La presentadora iba sola en su carro y al intentar pasar el peaje de Escazú le cayó encima la aguja.

Por suerte, el incidente no fue más que un susto, pues según nos confirmó, la exreina de belleza está bien.

“Venía para el trabajo, por dicha siempre vengo con tiempo. Me cayó la aguja del peaje atrás, estaba esperando para seguir la fila. Si te confirmo que a mí no me pasó nada, fue un golpecito al carro”, dijo.

El pequeño accidente ocurrió minutos antes de las 10 a.m., y como el noticiero inicia una hora después, ella se fue del lugar tras hablar con el supervisor del lugar.

María Tere contó que solo le tomaron una declaración para hacer el reporte y que tiene que esperar una semana para que le den una respuesta sobre el arreglo de su carro.

Por recomendación de su abogado, prefirió no divulgar una fotografía del percance.

Por suerte, la presentadora pudo llegar a tiempo a canal 7 para que la maquillaran y terminaran de arreglar para salir junto a Pablo Campos en el noticiero.