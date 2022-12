María Torres ora para recuperar a un miembro de su familia

La actriz María Torres ha pasado en vilo en los últimos días, aguardando que regrese a su casa un miembro muy importante de su familia.

Se trata de su gatito Dalí, quien desapareció el pasado 22 de diciembre y no se sabe nada de él.

La talentosa artista dio a conocer en sus redes sociales que guarda una ligera esperanza de volverlo a ver con bien.

Este es Dalí, el gato perdido de María Torres. Facebook.

“Mi amado Dalí, desaparecido desde el 22, yo me estoy haciendo la triste idea de que no va a regresar, pero si lo hace será la mejor noticia de final de año. Ya se puso el arenero en la puerta, mi hija salió con su plato y su alimento, llamándolo...

“Me preocupa más porque es un gato que se crió con perros, así que no les teme, es arisco con las personas, no tiene dienticos y tiene un problema en su cadera, siempre está con su lenguita afuera, como ven, no es un gatito que pueda defenderse. Oro a San Martín de Porras y a San Francisco de Asís por su bienestar y su vuelta al hogar, si no, que no sufra”, puso en sus redes.

Algunos de sus seguidores intentaron darle ánimos, contándole sus experiencias personales con los mininos, pues muchos decían que algunos tienen la costumbre de desaparecer por unos días y después regresan como si nada hubiera pasado. Ojalá que este sea el caso.