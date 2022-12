Mariah Carey reacciona al ver video en que David Beckham sale cantando su pieza navideña

Un video que subió la exSpice Girl, Victoria Beckham, a sus redes sociales se ha vuelto viral y casi que le ha dado la bienvenida oficial a la época navideña.

En la grabación aparece su marido, David Beckham, sin que nada lo atrase, tomándose una tasa de café en su casa, revisando el celular y cantando la pieza “All I Want for Christmas Is You”, de la artista Mariah Carey.

El video muestra un momento muy íntimo del exfutbolista inglés y de Real Madrid, quien cuando se da cuenta que lo están grabando y le da un poco de vergüenza, pero después le vale y sigue tirándose el piezón.

La misma Mariah compartió el video en sus redes sociales y puso que amaba la reacción que tuvo el exvolante. ¿Y quién no?