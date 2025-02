Marianela Valverde aconsejó a embarazadas que al igual que ella perdieron un bebé antes

La modelo Marianela Valverde ha sido noticia durante estos últimos días, tras anunciar que está embarazada y que junto a su esposo, Juan David Cardona, tendrán una niña en sus brazos muy pronto.

Marianela Valverde y su esposo Juan David Cardona (redes/Instagram)

La expresentadora de Repretel logró embarazarse luego de someterse a un proceso de fertilización in vitro, luego de sufrir una pérdida y un embarazo fallido anteriormente, es por eso que dicha noticia no solo los ha hecho muy felices a ambos, sino también a muchos de sus seguidores que han seguido su lucha por ser mamá.

Muchas de sus seguidoras le han escrito para preguntarle cómo ha hecho para manejar el miedo luego de las dos pérdidas anteriores.

Ante esto, ella decidió hacer una publicación para hablar del tema y aconsejar a aquellas mamitas que hayan pasado por lo mismo.

Marianela Valverde y su esposo Juan David Cardona presentan oficialmente a su hija Macarena. (Redes/Instagram)

“Es verdad que los niños arcoíris son una gran felicidad, pero también una gran angustia y para muestra un botón. He aprendido a bloquear los pensamientos intrusivos, esos que vienen y van para causar terror. Apenas los tengo bloqueo la señal, me ocupo y pienso en otras cosas, también me sirve buscar en mi cabeza los pensamientos positivos, recordar las buenas noticias que me da el doctor, no olvidar todo lo que hemos hecho para estar aquí, hacer meditaciones para conectar con bebé y elegir vivir sin miedo. No es fácil, pero sí se puede”, aconsejó.

Nela tiene poco más de tres meses de embarazo y su bebé se llamará Macarena por sugerencia de un familiar de su esposo.