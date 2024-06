Marianela Valverde confesó “odiar” a los cuidacarros y vendedores ambulantes y dio sus razones

Marianela Valverde, modelo.

La expresentadora de televisión Marianela Valverde suele ser muy dulce, pero hay situaciones que la sacan de quicio y una de ellas es cuando se topa con cuidadores de carros, un vendedor ambulante o gente que pide dinero en la calle.

Las razones por las que “no soporta” a este tipo de personas es porque dice estar cansada de ser víctima de acoso callejero.

La guapa modelo contó que tiene sus buenas razones para no sentirse bien con este tipo de personas y que recientemente le pasó un hecho que le dio mucha cólera y tuvo que contarle a su esposo.

Nela explicó que cerca de su casa siempre hay un señor que pasa pidiendo dinero, el cual su marido y suegro pasan ayudando cada vez que pueden.

“Resulta ser que estoy en el semáforo y se me acerca el señor, me tocan la ventana y me dice que le de dinero, yo le digo: ‘ahorita no tengo, gracias’, entonces el tipo me empieza a insultar y me dice: ‘tanto dinero y tanto cuerpo para qué si sos una pura m...’, así me dijo. El señor no sabe que soy la esposa de una persona que siempre ha sido amable con él y le ha dado dinero (...). Eso también es acoso porque uno no está en la obligación de darle dinero a todo el mundo”, mencionó.

La modelo contó que en otra ocasión también salió insultada y hasta le golpearon el carro tras no quererle comprar un popi a un vendedor ambulante por el sector de Lindora.

LEA MÁS: Modelo Marianela Valverde intenta una vez más quedar embarazada y este miércoles es un día clave

Para terminarla de hacer otro día se sintió acosada por un cuidacarros que en su afán de ayudarle se le terminó acercando mucho y por poco la toquetea.

Por esa razón es que dice odiar a este tipo de personas y que entiende que es gente que la pulsea, pero que no va con la forma de actuar de muchos y que pretendan que por su situación siempre hay que darles dinero para evitar ser acosada o insultada.