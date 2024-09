Marianela Valverde cuenta la vez que le conocieron algo muy íntimo en el vecindario

Una curiosa y acongojante confesión hizo Marianela Valverde el viernes luego de contar el susto que se llevó porque dejó olvidado el bolso con toda la plata que andaba en un pueblito de Italia, donde anda de vacaciones con su guapo esposo.

Marianela Valverde contó la curiosa anécdota de la vez que en un barrio extranjero conocieron sus calzones. (Instagram)

Nela recuperó sus pertenencias sanas y salvas y, en medio de la explicación que dio del por qué es tan olvidadiza, reveló la historia sobre la vez que todo un vecindario le conoció los calzones por algo que le pasó.

El episodio “trágame tierra” de la expresentadora de Combate también se dio en el extranjero, en un apartamento que alquiló para hospedarse, según dijo, sin precisar lugares ni fechas.

“Eso de que yo deje el bolso tirado, de que me vaya de viaje y se me olvide el maquillaje, de que me ponga a tender la ropa en el techo de un Airbnb para que luego salgan volando los calzones por todo el vecindario…, todo ese tipo de cosas que a mí me suceden en los viajes, son por una sencilla razón y es que, si no se han dado cuenta, yo soy una persona que sufre de déficit atencional desde que soy chiquita”, dijo en un video que compartió en sus historias de Instagram.

Marianela Valverde es una de las modelos más conocidas del país.

Valverde responsabilizó de todos esos chascos a esa condición, que la hace pensar muy rápido sobre muchas cosas a la vez y la vuelve una persona muy despistada.

“Como que uno es capaz de pensar en muchas cosas a la vez y es muy difícil enfocarse. Son más desventajas que ventajas”, agregó Nela.

La modelo también mencionó que hace poquito en Costa Rica salió con una amiga y dejó tirado el celular en la calle mientras hacía otras cosas. “Por dicha encontramos el teléfono”, refirió.

Marianela Valverde y la vez que en el vecindario le conocieron los calzones

Sobre el episodio de los calzones, Nela no dijo si corrió a buscarlos o si prefirió que el viento se los llevara y comprar otros para seguir en su viaje.