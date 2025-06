Marianela Valverde deja su embarazo en manos de Dios tras noticia que recibió este sábado

Marianela Valverde puso su embarazo en manos de Dios. Fotografía: Instagram Marianela Valverde. (Tomada de Instagram/Tomada de Instagram)

Marianela Valverde puso su embarazo en manos de Dios, este sábado, luego de una noticia médica que recibió y que la dejó bastante afectada.

La expresentadora de Repretel contó que este 7 de junio fue a un nuevo monitoreo de su hijita y pese a que todo en ella está bien, le dijeron algo muy inesperado.

“Macarena aparece superbién y saludable. Su corazoncito no para de bombear. El tema es que mi útero es bastante activo, útero inquieto, y el doctor nos dio la noticia de que todo el equipo de trabajo está convencido de que no vamos a poder llegar a la semana 36. Esto es un tema que nos agarra por sorpresa y que, para ser sincera, me afecta un poco”, dijo Nela este sábado en varias historias de Instagram.

El nacimiento de la primogénita de la expresentadora de Combate se haría en julio a través de una cesárea programada y a los 8 meses de embarazo, debido a que su condición es de alto riesgo; sin embargo, todo eso cambió, pues la bebita nacerá en cualquier momento a partir de este sábado.

Marianela Valverde habla sobre su estado de salud y el de su hija

“Mi mayor miedo es que ella tenga que pasar en incubadora mucho tiempo. Uno no está preparado para este tipo de noticias, siempre uno espera que esas cosas no le van a pasar a uno y que todo va a transcurrir normal, pero bueno, es cuestión de que sea lo que Dios quiera, que Él sea el que decida cuándo va a nacer Macarena, que puede ser de aquí en cualquier momento.

“Cada día que Macarena esté en mi útero es un día menos en la incubadora. Lo que va a hacer el doctor posible es que Macarena no tenga que pasar por incubadora y que a la fecha que nazca esté en todas, respirando por ella misma, que todo esté en orden, para poder llevárnosla a casita. Eso es decisión de Dios y no es fácil”, agregó.

Nela contó que el viernes fue un día complicado por intensas contracciones y aceptó el temor que representa para ella esos momentos.

Marianela Valverde explica por qué está asustada con su embarazo

“Hay momentos de mucho miedo, de zozobra, pero ahora a como estamos es, literalmente, en las manos de Dios y esperando que se haga su voluntad y nos dé la fuerza para abordarlo de la manera en que lo tengamos que abordar. Que sea lo que Dios quiera”, finalizó.