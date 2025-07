Marianela Valverde está sufriendo por un proceso de la maternidad que no se esperaba

Marianela Valverde dio a luz a su hija Macarena el 14 de junio, a sus siete meses de gestación. (Instagram/Instagram)

Marianela Valverde contó que está sufriendo con un proceso propio de la maternidad que no se esperaba, porque desde que nació su hija Macarena todo iba muy bien.

La expresentadora de televisión tiene poco más de un mes y medio chineando a su bebé y, pese a que nació prematura, su desarrollo ha ido perfecto y poco a poco va ganando peso.

Nela explicó que desde hace unos días viene experimentando algo de problemas con la lactancia y que esta ha sido su mayor frustracción en su proceso como mamá primeriza.

Como su bebé nació sietemesina, contó que le custa mucho abrir su boquita para comer y eso le ha generado dolores en sus pezones y, por ende, también le ha afectado en su producción de leche materna.

Marianela Valverde contó que está sufriendo mucho con el tema de la lactancia

“El principal problema ha sido la cantidad, muy poca. Chicas, ha sido muy poca la cantidad y por más que he intentado, que me he esforzado y que dele y que dele, y pegármela a ella y que consumir avena, y que consumir aquí, que aquello, que lo otro y todo, pues ya vamos para dos meses y desde el día uno que ella nació y que he estado intentando, nada, la cantidad es muy poquita”, comentó.

Tanto la pediatra como su esposo, Juan David Cardona, le han estado dando ánimos para que no se frustre tanto y le han explicado que la cantidad que sea igual es buena para su bebita.

“Sí he tenido momentos de mucha tristeza, de mucha frustración”, reconoció.

Valverde dice ya estar más tranquila con ese tema porque Macarena ya aceptó muy bien la fórmula, pero que como mamá le hubiera encantado producir más leche para ayudarla a crecer y fortalecer su cuerpito más rapido.

Ella aconsejó a las demás mamitas que tal vez están pasando por la misma situación suya, a que no se alarmen ni se sientan mal porque como le dijo su doctora: “lo poquito que le está dando es igual de valioso”.