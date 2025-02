Marianela Valverde explicó por qué eligió el nombre Macarena para su ansiada hija

Marianela Valverde y su esposo Juan David Cardona presentan oficialmente a su hija Macarena el domingo 9 de febrero. (Redes/Instagram)

La modelo Marianela Valverde está que no cabe de la felicidad desde que se enteró en noviembre de que en su vientre hay un bebé que va creciendo con fuerza y más aún cuando descubrió que se trata de una niña.

El domingo 9 de febrero ella y su esposo Juan David Cardona hicieron una actividad para conocer el sexo de su bebé en la que además revelaron que su hija se llamará Macarena.

Nela confesó que hizo clic con ese nombre desde antes de quedar embarazada y que fue por sugerencia de un familiar de su esposo, quien es colombiano.

Así estuvo la revelación de sexo del bebé de Marianela Valverde

“Hace cinco meses viajamos a Cartagena con la familia de Juan Da y la prima menor de Juan Da me dijo: ‘Nela si llegás a tener una hija, por fa, ponéle Macarena’, y fue cuando algo en mí se movió y por arte de magia sentí un clic increíble. Fue cuando supe que ese era el nombre que andaba buscando desde hace mucho tiempo. Lo sentí”, explicó.

Desde siempre había fantaseado con los nombres que quería para sus hijos; sin embargo, con el de niña no tenía uno que la convenciera del todo hasta que le sugirieron el nombre de la canción más popular del grupo español Los Del Río.

En el caso de si era hombre ya tenían los nombres desde antes que eran Lorenzo, Lucca o Pierro, pues siempre le han gustado mucho.

Marianela Valverde se había sometido a tres tratamientos de fertilización hasta que logró quedar embarazada. (redes/Instagram)

La expresentadora de Combate aclaró que al momento de la revelación ni ella ni su esposo sabían nada, solo que el corazón de su bebé late cada día más fuerte, luego del gran susto que se llevaron las primeras semanas de embarazo.

“El primer mes fue muy duro y lloré a cántaros porque mi bebita estaba en riesgo. Un hematoma muy grande y cerca del saquito me causaba fuertes contracciones y la puso en riesgo, por eso me enviaron un mes y medio a reposo absoluto, solo podía levantarme para ir al baño, es por eso que me desaparecí hasta de las redes. Estaba muy asustada”, contó en su cuenta de Instagram.

Nela además reveló que su hija nacerá por cesárea, pues no es candidata para un parto natural por su condición, y que el doctor la programó para el 7 de julio próximo.