Marianela Valverde pasa por otro trago amargo con su salud que retrasa su proceso de fertilización

Marianela Valverde está pasando por un momento duro con su salud.

La modelo Marianela Valverde inició el año enferma y lo más preocupante para ella es que el proceso de Fertilización in vitro al que se quiere someter, tendrá que retrasarlo mientras se repone de esta nueva condición de salud.

La expresentadora de Combate contó que tuvo que pasar el 31 de diciembre porque le dio una alergia atómica que le genera picazón en gran parte del cuerpo y hace que se brote por partes.

A pesar de que ya ha ido en dos ocasiones a emergencias de un hospital privado y está tomando medicamento, aún no se sabe qué es lo que tiene o qué le está provocando la dermatitis.

“Me da demasiada comezón, hay noches que ni duermo de la desesperación que me da por rascarme, obviamente no me rasco, es algo desesperante, además del salpullido, se me pone la piel roja y eso, aunque es feillo, lo estético es lo de menos. Tengo cita hasta el 29 de enero con una especialista”, explicó.

Nela contó que hasta le hicieron pruebas creyendo que es dengue y que luego que la inyectaran unos medicamentos muy fuertes lejos de mejorar más bien le dio más fuerte la alergia, la cual le inició en el cuello y ya se le esparció hasta los pies.

Ella venía tomando unos medicamentos para el proceso de fertilización, pues su gran sueño es ser mamá, pero por esta situación tuvo que suspenderlos.

“Hoy ha sido el peor día la alergia mía, la comezón me está matando, no dormí nada. La comezón es desesperante y hoy ha sido peor de todos los días”, contó.

Además, se siente muy frustrada porque tampoco puede hacer ejercicio que es algo la libera del estrés.