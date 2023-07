Marianela Valverde se peinó con ondas para la premier de Barbie, por una emotiva razón

Marianela Valverde llegó a la premier de Barbie con un conjunto hermoso de blusa y enagua y se peinó con ondas. Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

La modelo Marianela Valverde tuvo un claro propósito con el atuendo que se puso para ver la premier de la película Barbie, el martes anterior.

La guapa fue invitada por Nova Cinemas para disfrutar de esta producción que se podrá ver a partir de este jueves en las principales salas de cine del país.

Valverde llegó con un conjunto de dos piezas, en blusa y enagua, pero lo que más quiso destacar fue su cabello, el cual llegó ondulado.

Pero, ¿Cuál fue la razón de arreglarse así?

“Cuando era niña nunca tuve una Barbie de aquella marca reconocida, de Mattel y mi mamá con mucho esfuerzo me dio una barbie, a los 10 años, que no era original.

“Recuerdo que tenía una ropa rosada, era de colochos, el cabello era castaño y tenía los ojos muy grandes y por eso, en vez de venir con el pelo lacio y rubio decidí venir como esa muñeca que tuve. La amaba, porque yo en ese entonces tenía el pelo colocho y me identificaba con ella”, afirmó.

Con respecto a la vestimenta, Nela quería llevar un look bastante llamativo y que luciera como esa Barbie que uno ve por primera vez y se ilusiona con tener.

“Recuerdo que esa Barbie me la regalaron para Navidad y me ilusioné mucho con ella, porque era de las primeras muñecas que llegó a romper patrones y de hecho, espero que la película sea así, que sea un personaje lindo, pero que no se diga que las mujeres lindas son tontas”, añadió.