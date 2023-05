Marianela Valverde soltó un secreto que guardó por años de cuando hizo un comercial de tele

Marianela Valverde es muy bella y desenvuelta frente a las cámaras. Instagram

La modelo Marianela Valverde protagonizó muchos comerciales de televisión, pues siempre ha sido una mujer muy bella y desenvuelta frente a las cámaras.

En el 2008 hizo un comercial para una marca de lácteos y 15 años después soltó un secreto de cuando lo grabó.

La guapa contó que una semana antes de acudir a la grabación, estuvo trabajando en las fiestas de Palmares y que se cayó horrible. Ese día llevaba un vestido rosado y al caer se lastimó las rodillas.

“Cuando llegué al set de grabación aún tenía las heridas en carne viva, porque se me había caído un poco el granito y tuvieron, con la herida abierta, que maquillarme las heridas porque había tomas con short”, contó.

El comercial contaba la historia de una joven trabajadora que va al gimnasio y luego se va a una cafetería a comer pan, pero luego piensa que mejor consumir un helado bajo en calorías.

“Según yo, para que la producción no se diera cuenta, llegué con una licra, según yo en mi mente para que la tomaran en consideración en las tomas, pero cuando me tuve que cambiar de vestuario, al principio salgo como más formal, donde me quité la licra se trajo todo y granito, entonces, las heridas quedaron en carne viva, así que no me quedó más remedio que decirle la verdad a la producción”, contó.



Nela confesó, además, que el personal a cargo del comercial se enojó mucho y que tuvieron que cambiar la idea de algunas tomas para que no se le notaran las rodillas.

A pesar de que pasaron tantos años, aún tiene las cicatrices en sus rodillas, las cuales le recuerdan aquel acongojante momento.