Marianela Valverde vuelve a ver la luz en su sueño de ser mamá con alentadora noticia que recibió

Marianela Valverde y su esposo Juan David Cardona Cardona llevan dos años intentado convertirse en papás. (Instagram)

Marianela Valverde y su esposo, Juan David Cardona, tienen razones de sobra para estar felices este sábado, luego de la gran noticia que recibieron y que les enciende, de nuevo, la esperanza de cumplir el sueño de ser papitos.

Desde hace dos años, la pareja está intentando quedar embarazada por medio de una fecundación in vitro (FIV), pues no han logrado hacer realidad su deseo por el método natural.

Aunque los dos intentos previos de FIV que tuvo la pareja el año pasado no dieron los resultados esperados, este sábado fue un día bastante alentador para los esposos, tras ocho meses de iniciado el nuevo tratamiento.

En una transmisión en Instagram, la expresentadora de Combate actualizó sobre su proceso, tras las consultas de la gente y reconoció lo feliz y agradecida que está con Dios porque su organismo está respondiendo de la mejor manera.

Nela contó que venía en un tratamiento de estimulación de folículos que, explicó, son como “las casitas de los óvulos” y debido al montón de folículos que le encontraron este 10 de agosto, el lunes le harán la operación para extraer los óvulos e intentar el embarazo.

En principio, la operación estaba programada para el martes 13 de agosto, pero ante los buenos resultados se la adelantaron un día.

“Estamos estimulando los folículos que son como la casita donde se producen los óvulos. Gracias a Dios les comenté hace poco que mi cuerpo ha tenido buenos resultados con la estimulación y en el último ultrasonido que me hicieron el doctor estaba supercontento porque había crecido bastante y había aumentado (la cantidad de folículos). Tenía en total nueve folículos que son demasiados para una mujer de 41 años.

“Estoy dando nueve folículos; es decir, soy un caso que se sale del canasto y eso es bueno, me tiene muy contenta e ilusionada”, afirmó.

Marianela Valverde comparte buenísimas noticias sobre su sueño de ser mamá

Este sábado, en un nuevo ultrasonido, los resultados fueron aún mejores, pues tras diez días de tratamiento, la cantidad de folículos pasó de nueve a doce.

“Me mandaron tratamiento por diez días y hoy (este sábado) es el décimo día y está exitoso el resultado, tanto así que mi cirugía, en donde le extraen a uno los óvulos, me la iban a poner el martes 13, pero como estoy tan bien me la adelantaron un día. Este lunes me extraen los óvulos, bendito Dios que todo ha salido superbién”, dijo.

Marianela aseguró que esto es un triunfo para ellos, por eso está tan feliz porque entre más folículos produzca más probabilidad hay de que quede embarazada.

“Hay esperanza, hay una luz muy brillante el día de hoy”, dijo Nela, a quien desde La Teja le enviamos nuestros mejores deseos.