Maribel Guardia aclara un tema muy delicado relacionado con su nieto José Julián

Maribel Guardia salió a aclarar este martes un asunto muy delicado que anda para arriba y para abajo en redes sociales y que tiene que ver con su único nieto, José Julián, de 9 años.

Según la actriz y cantante costarricense, la información que circula sobre una supuesta petición para someter a Juliancito a una prueba de ADN es falsa y malintencionada, pues ella no ha solicitado ninguna gestión de ese tipo.

Maribel Guardia aseguró que es falso que ella esté solicitando una prueba de ADN para su nieto José Julián. (Instagram/Instagram)

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“Para mí basta verlo para reconocer que es hijo de mi hijo Julián”

“Es pertinente aclarar que NO he solicitado, ni solicitaré una prueba de ADN respecto de mi nieto, pues para mí basta verlo para reconocer que es hijo de mi hijo Julián”, afirmó la artista en un comunicado de última hora que compartió en sus redes.

Guardia salió a desmentir esa información luego de confirmar una noticia de última hora relacionada con el proceso que la enfrenta desde hace casi dos años a su exnuera Imelda Garza Tuñón.

Maribel dio a conocer que, por decisión de su equipo de abogados, no emitirá más declaraciones respecto al caso judicial que libra en los juzgados contra la expareja de su hijo Julián Figueroa, quien falleció el 9 de abril de 2023.

Maribel Guardia e Imelda Garza pasaron de tener una relación de casi madre e hija a una de enemigas. (Archivo/Archivo)

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Maribel Guardia comunicó esta decisión

“Por petición del grupo de abogados que me representa y en virtud de la delicadeza de las diligencias y procedimientos judiciales actualmente en curso, hemos decidido abstenernos de momento de emitir declaraciones o comentarios respecto de estos. Agradecemos a los medios su comprensión ante esta determinación”, escribió la actriz en un comunicado de prensa que difundió en sus redes.

Con las diligencias y procedimientos judiciales, Maribel se refiere a la demanda que interpuso contra Imelda en enero de 2023 en resguardo de la integridad y el bienestar de su nieto, según dijo.

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