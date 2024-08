Maribel Guardia atesora en su corazón palabras que recibió de fallecida actriz mexicana. (Instagram)

Maribel Guardia ofreció una emotiva entrevista a Unicable, el medio de comunicación mexicano, en la que expresó con gran nostalgia las palabras que le dio Edith González, la reconocida actriz mexicana que falleció en el 2019, tras luchar contra el cáncer.

“Me acuerdo que una vez hablé con Edith González, la famosa aventurera, mi amiga. No éramos tan amigas, pero sí compartimos varias veces y un día que le hablé ya tenía cáncer y entonces me dijo: ‘Maribel, he trabajado tanto en mi vida y, ¿para qué?’”, reveló la tica.

Maribel Guardia compartió esta fotografía en el 2022 para recordar a la actriz. (Instagram)

Edith contó a la actriz costarricense que no tenía tiempo para estar con su hija ni con su esposo y que además se arrepentía de haber trabajado tanto.

“Nunca se me van a olvidar esas palabras de Edith porque como al año murió y recuerdo la reflexión que hizo. ¡Qué inteligente! ¡Qué lúcida! ¡Qué muchacha tan linda!”, agregó la cantante tica.

Maribel aprovecha cada oportunidad para defender a González por su papel como actriz y como persona e incluso en ocasiones ha salido a defenderla de las críticas.