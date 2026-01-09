Farándula

Maribel Guardia comparte foto inédita junto a Julián Figueroa y escribe desgarrador mensaje

Para Maribel Guardia cada 9 de meses es un día de mucha nostalgia tras la muerte de su hijo

Por Silvia Núñez

Este viernes 9 de enero Maribel Guardia volvió a conmover el corazón de muchos al cumplirse otro mes más de la partida de Julián Figueroa, su querido hijo a quien nuevamente lo recordó con una emotiva publicación en sus redes sociales.

Esta vez la actriz y cantante costarricense, pero radicada en México, compartió una foto inédita junto a él con un mensaje desgarrador de esos que estremecen el alma.

Esta fue la foto que publicó Maribel Guardia junto a su hijo Julián Figueroa cuando era todo un jovencito. (redes/Facebook)

“Julián, hoy es 9 y te extraño con toda mi alma. Vuelvo a nosotros, a esta foto, a ese instante donde todo eras tú y yo. Me sentía la mamá más feliz del mundo, y nunca, ni en la peor de mis pesadillas, imaginé que el cielo te llamaría primero”, escribió.

Cumplirá tres años de fallecido

El joven cantante y actor, hijo de Maribel Guardia y del también cantante Joan Sebastian, falleció el 9 de abril de 2023, cuando apenas tenía 27 años.

El parte médico oficial reveló que su muerte se debió a un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, un problema al corazón que cortó de forma abrupta su vida.

Desde entonces, Maribel ha mantenido vivo el recuerdo de su hijo con palabras llenas de amor y nostalgia en sus redes sociales.

Maribel Guardia estuvo hace pocos días en Costa Rica compartiendo con su "Mima", su esposo y otros familiares. (redes/Facebook)

Cada instantánea, cada palabra, refleja el profundo lazo entre madre e hijo y el vacío que Julián dejó en quienes lo amaron, pues cada publicación que hace Maribel sobre él se llena de cientos de comentarios.

