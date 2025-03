Maribel Guardia compartió un desgarrador mensaje que sacudió a más de uno

Maribel Guardia compartió un doloroso mensaje. (Instagram Maribel Guardia/Instagram Maribel Guardia)

Maribel Guardia conmocionó a sus seguidores con un mensaje desgarrador que publicó en sus redes sociales, el cual dejó a muchos reflexionando sobre la vida y la importancia de valorar cada momento.

Mediante su cuenta de Instagram, la actriz compartió una foto de su hijo con su nieto, José Julián, donde se ven bien abrazados.

“Papito, hoy 9 de marzo cumples un año y 11 meses que emprendiste el viaje al plano de la luz.

¡Ay, Julián, cómo te extraño carajo. ¿Cómo le explico a mi corazón que está vacío y este dolor?”, comenzó escribiendo.

El emotivo texto que, lejos de ser solo un desahogo personal, tocó el corazón de sus seguidores.

Esta fue la foto que compartió Maribel Guardia junto al mensaje. Captura (maribel /captura)

LEA MÁS: ¿Por qué Maribel Guardia “perdió” la custodia de su nieto? Esposo de la actriz lo aclara

“Trato de engañar al corazón para poder continuar, pero este día siempre recojo pedazos de mi corazón tirados por donde camino y me cuesta recogerlos. Ven, ayúdame a encontrarlos. Nunca dejarás de dolerme hasta los huesos. Te amo, hijo, no me abandones”, concluyó.

Recordemos que Julián Figueroa, falleció el 9 de abril de 2023 a los 27 años. El joven murió en su casa, en la Ciudad de México, a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.